Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Г. Шлык: Выездные приемы граждан очень востребованы и удобны для людей Выездные приемы госслужащих в регионах востребованы и удобны для людей. Такое мнение сегодня высказал начальник главного управления по работе с обращениями...

Выездные приемы госслужащих в регионах востребованы и удобны для людей. Такое мнение сегодня высказал начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента. Григорий Шлык сегодня провел прямую телефонную линию и прием граждан в Березовском райисполкоме. Со своими вопросами к нему обратились более 2 десятков человек. Ситуации у людей разные: кто-то столкнулся со сложностями в трудоустройстве, выплате задолженности по зарплате, жилищными проблемами, наследственными спорами. Были и те, кто поднимал вопросы общественного характера. Алла Киселевич обратилась с вопросом о предоставлении арендного жилья. Женщина с 2012 года стоит в очереди на улучшение жилищных условий по месту работы. Было отказано по причине постановки на очередь не по месту жительства, а по месту работы. Вопрос взяли на контроль.По словам Григория Шлыка, в 2020 году поставлена задача охватить выездными приемами все регионы страны. А это 118 районов.