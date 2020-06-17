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Г. Шлык: Выездные приемы граждан очень востребованы и удобны для людей

17.06.2020 15:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Выездные приемы госслужащих в регионах востребованы и удобны для людей. Такое мнение сегодня высказал начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента. Григорий Шлык сегодня провел прямую телефонную линию и прием граждан в Березовском райисполкоме. Со своими вопросами к нему обратились более 2 десятков человек. Ситуации у людей разные: кто-то столкнулся со сложностями в трудоустройстве, выплате задолженности по зарплате, жилищными проблемами, наследственными спорами. Были и те, кто поднимал вопросы общественного характера. Алла Киселевич обратилась с вопросом о предоставлении арендного жилья. Женщина с 2012 года стоит в очереди на улучшение жилищных условий по месту работы. Было отказано по причине постановки на очередь не по месту жительства, а по месту работы. Вопрос взяли на контроль.

Григорий Шлык, начальник главного управления Администрации Президента Беларуси: "Выездные приемы граждан очень востребованы. Это анализ не только Администрации Президента. По нашему поручению социологические службы изучили этот вопрос. Более 60% граждан отмечают, что такая форма общения с населением наиболее востребована и удобна для людей. Не люди из Пинска, Кобрина, Березы отправляются в Минск, а мы, госслужащие, едем на места".

По словам Григория Шлыка, в 2020 году поставлена задача охватить выездными приемами все регионы страны. А это 118 районов.

 
Теги: Минск
 
 
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Выездные приемы госслужащих в регионах востребованы и удобны для людей. Такое мнение сегодня высказал начальник главного управления по работе с обращениями...
 
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