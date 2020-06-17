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Оздоровительный лагерь "Дружба" принял первую смену

17.06.2020 15:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Летняя пора - время детского оздоровления. И тысячи маленьких белорусов уже отдыхают в детских лагерях и санаториях. Свою первую смену школьников сегодня принял и лагерь "Дружба" на базе отдыха Белпочты. Сюда прибыли около 100 ребят в возрасте от 6 до 14 лет. У каждой смены - она длится 18 дней - своя тематика. Первая - художественно-эстетическая, вторая посвящена патриотическому воспитанию, третья - оздоровительно-спортивного направления. На территории лагеря есть беседки, тренажерный зал, бассейн. А также площадки для воркаута, волейбола, баскетбола и футбола. Все санитарно-эпидемиологические требования выполняются.
Для проживания детей подготовлены комфортные комнаты на 2-3 человека. Организовано 5-разовое питание. Планируется, за этот сезон здесь отдохнут около 300 детей.

 
 
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Летняя пора - время детского оздоровления. И тысячи маленьких белорусов уже отдыхают в детских лагерях и санаториях. Свою первую смену школьников сегодня принял и...
 
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