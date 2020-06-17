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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Более шести сотен машин, припаркованных на газоне, обнаружено в Минске с начала июня Коммунальники в столичных дворах зафиксировали почти полтысячи машин, а специалисты Зеленстроя на своих закрепленных территориях более ста авто. Фотографии...

Коммунальники в столичных дворах зафиксировали почти полтысячи машин, а специалисты Зеленстроя на своих закрепленных территориях более ста авто. Фотографии нарушений направляют в ГАИ. Сами же специалисты оценивают, во сколько обойдется восстановление газона, чтобы выставить нарушителю счет.С 1 июня изменился порядок привлечения к ответственности за парковку на газонах. По правилам дорожного движения, за такое нарушение водитель получит штраф около 50 рублей. Отдельно виновнику направляют претензию с требованием покрыть расходы на восстановление газона.