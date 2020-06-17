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Прогноз погоды на 18 июня

17.06.2020 16:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Синоптическая ситуация в Беларуси: погодные условия в Беларуси будет определять теплая влажная воздушная масса.

Внимание!
Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях!  (оранжевый уровень опасности). В дневные часы 18 июня (четверг) на большей части территории республики ожидаются грозы, местами при грозах сильные ливни, град, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. 
Днем по северо-восточной половине страны максимальная температура воздуха достигнет +30 +31°С. 

 
 
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Синоптическая ситуация в Беларуси: погодные условия в Беларуси будет определять теплая влажная воздушная масса. Внимание! Предупреждение о неблагоприятных...
 
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