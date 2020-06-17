ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Дешево и сердито. Раз в неделю подмести, раз в месяц — помыть, раз в год — паутину снять. Стоит 69 копеек в месяц с жильца

17.06.2020 — Новости Общества | Радзiма  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Радзiма

Дешево и сердито. Раз в неделю подмести, раз в месяц — помыть, раз в год — паутину снять. Стоит 69 копеек в месяц с жильца

«Вот так убираются подъезды дома ул. Гагарина, 35, понимаю, что сами же устраиваем такой бардак. Но за уборку деньги высчитывают. Нет куда поставить коляски и велосипеды из-за отсутствия подвального помещения. Всё заставлено, что невозможно порой пройти. Влажная уборка забыли когда проводилась в подъезде, подоконники грязные, окна тоже. Порой просто не хватает терпения». Такое сообщение, проиллюстрированное соответствующими фотографиями, пришло нам в редакцию. По указанному там адресу и направился корреспондент газеты. Сделанные на месте, в первом подъезде, фото подтверждают многое из того, что есть в сообщении. Велосипеды, велосипедики, коляски, самокаты — всё это мелкими группами и целыми колониями стоит на площадке. Пройти, конечно, можно, но если попытаться подмести, то всю эту стоянку перекатить и дойти до углов было бы весьма проблематично — это факт. Факт и то, что подвалов в доме нет — возможно, таким образом пытались удешевить его строительство, но что раньше казалось приемлемым вариантом, теперь стало проблемой для жильцов и проблемой самих жильцов. И теперь весь этот двух-, трех- и четырехколесный легкий транспорт хранить нужно либо в квартире (я не видела тех квартир, но думаю, что это более чем неудобно), либо на лестничных площадках, что люди и делают, но это тоже неудобно: одним ходить, другим убирать, а МЧС возмутится нарушению пожарных норм и правил, согласно которым загромождать места общего пользования в многоквартирных домах категорически нельзя.


Дешево и сердито. Раз в неделю подмести, раз в месяц — помыть, раз в год — паутину снять. Стоит 69 копеек в месяц с жильца

 Во втором моменте с автором письма тоже нельзя не согласиться: и сорят, и загромождают подъезды сами жильцы. Более того, некрасивые черные писяги на ярких желтых стенах тоже оставляют жильцы — колесами тех же велосипедов, колясок и прочего, а кусок штукатурки отбили, видимо, мебелью или еще чем-то твердым, скорее всего, случайно, но всё-таки.

Теперь об уборке и о деньгах, которые платят за нее жильцы. Здесь мы не ограничились только визуальным осмотром, а побеседовали с начальником ЖЭУ местного «Жилкомхоза» Виталием Караткевичем, так как именно эта организация у нас в Глуске занимается комплексной уборкой жилфонда, а значит, за нее и отвечает. Виталий Анатольевич рассказал, что есть два варианта уборки мест общего пользования, проще говоря, подъездов: либо заключить договор с «Жилкомхозом» и платить за эту услугу, либо убирать в своем подъезде самим жильцам, но в этом случае согласие должны дать все сто процентов. Не поверите, но факт: из всех многоэтажек Глуска жильцы только двух подъездов (не домов даже) согласились на самостоятельную уборку (надо будет спросить у начальника ЖЭУ адреса и посмотреть, чисто там или нет). Остальные предпочли платить. И это неудивительно: плата за уборку сейчас составляет 69 копеек в месяц с человека, отдал эти копейки и свободен, в свое время работник придет и уберет. Так решило подавляющее большинство жильцов многоэтажек, в том числе и дома № 35 по улице Гагарина, поэтому там убирают, как говорится, специально нанятые для этого люди. В бригаде по комплексной уборке жилфонда Глуска десять человек (сейчас восемь, так как два болеют), рассказал Виталий Караткевич, работают по утвержденному графику, где прописаны виды работ и их периодичность. В частности, сухая уборка мест общего пользования (то есть подметание) должна выполняться раз в неделю, мойка и дезинфекция лестничной клетки без оборудования — раз в месяц, обметание пыли с потолков, влажная протирка стен, дверей, плафонов, отопительных приборов — раз в год. Если в квартире, где в тапочках ходят две, три, четыре пары ног, подметать только раз в неделю, мыть раз в месяц, а паутину убирать и двери вытирать раз в год, то большой чистоты не получится. Что уж говорить про подъезд, где каждый день топчутся десятки ног, прямо с улицы закатывают туда велосипеды и коляски… Да уже к вечеру той уборки не видно будет. То есть всё так, как и написала читательница. Поэтому, чтобы было чисто, надо либо убирать часто, каждый день, либо не сорить, то есть по подъезду ходить в сменной обуви, а велосипед нести на плечах прямо в квартиру. Я не спрашивала у жильцов, согласны ли они на такую ношу и тапочки (хотя ответ предположить могу, но такие слова в газете не пишут), а насчет графика уборки у начальника ЖЭУ поинтересовалась. Он объяснил, что периодичность и виды этих работ определяются исходя из имеющихся средств, то есть из того, что платят жильцы. Иначе говоря, сколько одни платят, столько другие и убирают. Уплачиваемые жильцами деньги рабочие по уборке отрабатывают и график уборки не нарушают, подтвердила и мастер жилфонда Оксана Змитрович. Более того, добавила она, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией дополнительно разработан график проведения дезинфекционных мероприятий, согласно которому два раза в неделю проводится дезобработка лестничных маршей и подъездов, два раза в день дезсредством протираются ручки на входной двери, домофоны, выключатели и перила до второго этажа, и два раза в неделю обрабатывается оборудование детских площадок. И это уже не за средства жильцов, а за счет организации,  то есть «Жилкомхоза».

Что же делать, как совместить интересы и требования к чистоте жильцов и интересы обслуживающей организации (ведь бесплатно только мама дома убирает, а организация должна купить инвентарь и заплатить зарплату)? Я видела, что в отдельных домах висят графики уборки подъезда. А в некоторых — работница после влажной уборки даже просит жильцов расписаться, что такая уборка проведена. А в некоторых чисто, потому что жильцы не сорят. А в некоторых — жильцы старательным работницам благодарность в газету пишут. Словом, как и во всем, пресловутый человеческий фактор здесь тоже играет свою роль. В каждом отдельном случае нужно разбираться отдельно. Может, и правда повесить график уборки и телефоны указать, куда обращаться в случае его невыполнения? Во дворе дома № 35 доска объявлений есть.

Татьяна ЛУКАШЕВИЧ

Фото автора

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Вот так убираются подъезды дома ул. Гагарина, 35, понимаю, что сами же устраиваем такой бардак. Но за уборку деньги высчитывают. Нет куда поставить коляски и...
 
Новости дня
Новости общества
 
Прогноз погоды на 18 июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

16.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика