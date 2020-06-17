Дешево и сердито. Раз в неделю подмести, раз в месяц — помыть, раз в год — паутину снять. Стоит 69 копеек в месяц с жильца

Источник материала: Радзiма





«Вот так убираются подъезды дома ул. Гагарина, 35, понимаю, что сами же устраиваем такой бардак. Но за уборку деньги высчитывают. Нет куда поставить коляски и велосипеды из-за отсутствия подвального помещения. Всё заставлено, что невозможно порой пройти. Влажная уборка забыли когда проводилась в подъезде, подоконники грязные, окна тоже. Порой просто не хватает терпения». Такое сообщение, проиллюстрированное соответствующими фотографиями, пришло нам в редакцию. По указанному там адресу и направился корреспондент газеты. Сделанные на месте, в первом подъезде, фото подтверждают многое из того, что есть в сообщении. Велосипеды, велосипедики, коляски, самокаты — всё это мелкими группами и целыми колониями стоит на площадке. Пройти, конечно, можно, но если попытаться подмести, то всю эту стоянку перекатить и дойти до углов было бы весьма проблематично — это факт. Факт и то, что подвалов в доме нет — возможно, таким образом пытались удешевить его строительство, но что раньше казалось приемлемым вариантом, теперь стало проблемой для жильцов и проблемой самих жильцов. И теперь весь этот двух-, трех- и четырехколесный легкий транспорт хранить нужно либо в квартире (я не видела тех квартир, но думаю, что это более чем неудобно), либо на лестничных площадках, что люди и делают, но это тоже неудобно: одним ходить, другим убирать, а МЧС возмутится нарушению пожарных норм и правил, согласно которым загромождать места общего пользования в многоквартирных домах категорически нельзя.







Во втором моменте с автором письма тоже нельзя не согласиться: и сорят, и загромождают подъезды сами жильцы. Более того, некрасивые черные писяги на ярких желтых стенах тоже оставляют жильцы — колесами тех же велосипедов, колясок и прочего, а кусок штукатурки отбили, видимо, мебелью или еще чем-то твердым, скорее всего, случайно, но всё-таки.

Теперь об уборке и о деньгах, которые платят за нее жильцы. Здесь мы не ограничились только визуальным осмотром, а побеседовали с начальником ЖЭУ местного «Жилкомхоза» Виталием Караткевичем, так как именно эта организация у нас в Глуске занимается комплексной уборкой жилфонда, а значит, за нее и отвечает. Виталий Анатольевич рассказал, что есть два варианта уборки мест общего пользования, проще говоря, подъездов: либо заключить договор с «Жилкомхозом» и платить за эту услугу, либо убирать в своем подъезде самим жильцам, но в этом случае согласие должны дать все сто процентов. Не поверите, но факт: из всех многоэтажек Глуска жильцы только двух подъездов (не домов даже) согласились на самостоятельную уборку (надо будет спросить у начальника ЖЭУ адреса и посмотреть, чисто там или нет). Остальные предпочли платить. И это неудивительно: плата за уборку сейчас составляет 69 копеек в месяц с человека, отдал эти копейки и свободен, в свое время работник придет и уберет. Так решило подавляющее большинство жильцов многоэтажек, в том числе и дома № 35 по улице Гагарина, поэтому там убирают, как говорится, специально нанятые для этого люди. В бригаде по комплексной уборке жилфонда Глуска десять человек (сейчас восемь, так как два болеют), рассказал Виталий Караткевич, работают по утвержденному графику, где прописаны виды работ и их периодичность. В частности, сухая уборка мест общего пользования (то есть подметание) должна выполняться раз в неделю, мойка и дезинфекция лестничной клетки без оборудования — раз в месяц, обметание пыли с потолков, влажная протирка стен, дверей, плафонов, отопительных приборов — раз в год. Если в квартире, где в тапочках ходят две, три, четыре пары ног, подметать только раз в неделю, мыть раз в месяц, а паутину убирать и двери вытирать раз в год, то большой чистоты не получится. Что уж говорить про подъезд, где каждый день топчутся десятки ног, прямо с улицы закатывают туда велосипеды и коляски… Да уже к вечеру той уборки не видно будет. То есть всё так, как и написала читательница. Поэтому, чтобы было чисто, надо либо убирать часто, каждый день, либо не сорить, то есть по подъезду ходить в сменной обуви, а велосипед нести на плечах прямо в квартиру. Я не спрашивала у жильцов, согласны ли они на такую ношу и тапочки (хотя ответ предположить могу, но такие слова в газете не пишут), а насчет графика уборки у начальника ЖЭУ поинтересовалась. Он объяснил, что периодичность и виды этих работ определяются исходя из имеющихся средств, то есть из того, что платят жильцы. Иначе говоря, сколько одни платят, столько другие и убирают. Уплачиваемые жильцами деньги рабочие по уборке отрабатывают и график уборки не нарушают, подтвердила и мастер жилфонда Оксана Змитрович. Более того, добавила она, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией дополнительно разработан график проведения дезинфекционных мероприятий, согласно которому два раза в неделю проводится дезобработка лестничных маршей и подъездов, два раза в день дезсредством протираются ручки на входной двери, домофоны, выключатели и перила до второго этажа, и два раза в неделю обрабатывается оборудование детских площадок. И это уже не за средства жильцов, а за счет организации, то есть «Жилкомхоза».

Что же делать, как совместить интересы и требования к чистоте жильцов и интересы обслуживающей организации (ведь бесплатно только мама дома убирает, а организация должна купить инвентарь и заплатить зарплату)? Я видела, что в отдельных домах висят графики уборки подъезда. А в некоторых — работница после влажной уборки даже просит жильцов расписаться, что такая уборка проведена. А в некоторых чисто, потому что жильцы не сорят. А в некоторых — жильцы старательным работницам благодарность в газету пишут. Словом, как и во всем, пресловутый человеческий фактор здесь тоже играет свою роль. В каждом отдельном случае нужно разбираться отдельно. Может, и правда повесить график уборки и телефоны указать, куда обращаться в случае его невыполнения? Во дворе дома № 35 доска объявлений есть.

Татьяна ЛУКАШЕВИЧ

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