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В Центральном ботаническом саду в Минске высажен целый сад магнолий

В природе существует более двух сотен видов магнолии. Какие из них точно приживутся в Беларуси?

Кто еще самый стойкий среди магнолий?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Три вида магнолий прекрасно цветут в условиях белорусского климата Магнолия - удивительное растение. Это как будто цветок-дерево. Его родина - Северная Америка, Япония, Индонезия, Китай. Кстати, именно древние китайцы считали...

Магнолия - удивительное растение. Это как будто цветок-дерево. Его родина - Северная Америка, Япония, Индонезия, Китай. Кстати, именно древние китайцы считали магнолию деликатесом. Но не цветки, а листья белой магнолии подавали к столу китайских императоров.Магнолии называют аристократками растительного мира, потому что их цветки утонченные, словно фарфоровые. А первые магнолии, кстати, росли еще в эпоху динозавров.В Центральном ботаническом саду в Минске высажен целый сад магнолий, где по кругу растут прекрасные деревья.Это уже гибриды. Гибриды, которые удивляют своими нежными расцветками и легкими запахами. Некоторые имеют этот запах, а у некоторых он уносится, что вы даже и не очень чувствуете его.Кстати, в первые парфюмерные ароматы добавляли именно масло магнолии. Цветки у растения очень крупные, до 30 см в диаметре.У магнолии окраска цветков зависит от погодных условий. Чем теплее воздух, тем интенсивнее окраска цветков магнолий.В столичном питомнике нам показали три основных вида магнолий, которые прекрасно цветут в наших условиях. Итак, самая популярная магнолия - звездчатая.Она является жителем 4-й зоны, очень морозостойкая и прекрасно зимует даже без укрытия. Хотя первые 2-3 года рекомендуется укрывать спанбондом полностью крону.Магнолия звездчатая Stellata хорошо переносит морозы, однако весенние заморозки могут повредить цветки.Этот вид магнолий с цветками-звездами в природе встречается в сырых горных лесах Японии. Деревце лучше высаживать поодаль от других кустарников, чтобы она могла показать себя во всей красе.Потому что это самая ранняя магнолия, она самая первая зацветает на территории Беларуси. И у нее в первую очередь появляются цветочки. А только после появляются листики.Хочу представить вам очередную магнолию. Это магнолия Susan. Великолепное дерево, которое растет округлой формы. 2,5-4 метра в высоту и в диаметре. И пользуется большой популярностью у садоводов-любителей. Цветет она прекрасными цветками бокаловидной формы сиреневого цвета. Когда он распустится, внутри будет светлый и очень красивый.Красотка Susan цветет на несколько недель позже, чем звездчатая. А само дерево может жить до полувека, но только при хорошем уходе. Магнолии очень боятся холодных ветров. А любят солнышко и хороший полив. Неужели дождей будет мало? Оказывается - мало!Почву она предпочитает слабокислую, нейтральную. И в первое время после посадки необходим полив. Обильный полив, пока она не приживется и не адаптируется. Затем уже можно будет поливать 1 раз в неделю.Магнолии Susan рекомендуют мульчирование приствольного круга торфом или древесной щепой.Магнолии вполне зимостойкие для наших условий и очень хорошо адаптируются и у нас. Вот моя любимая красавица, ее можно укрывать только первые 2-3 года, затем укрытие ей не требуется. Это магнолия Susan. Дальше магнолия Yellow Bird: ей нужно укрытие, и если вы не опытный садовод-любитель, то лучше оставить ее на потом. И самая морозостойкая магнолия звездчатая подойдет самому неопытному садоводу-любителю. Поэтому смело беритесь, смело выращивайте такие прекрасные растения!