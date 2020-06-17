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Выездные приемы граждан пройдут во всех регионах страны. Ни один район не останется без внимания

17.06.2020 21:58 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Такая форма это не только возможность услышать о проблемах на местах, это своеобразный индикатор - способ дать оценку местной власти. Работа на результат и без формализма. Активная гражданская позиция и справедливое отношение к людям - вот главные принципы эффективного управления, это и приоритет государственной политики. Никто не должен остаться наедине с проблемами, каждый должен быть услышан. За 5 лет работы формата обратной связи с властью положительная динамика очевидна: число обращений во всех регионах уменьшается. А это значит, что решение точечных вопросов помогает найти и устранить комплексные проблемы. 

Ольга Анищенко продолжит. Образцовый порядок. Улыбчивый мужчина уверенно ведет экскурсию по лабиринтам цветников, показывает сад и огород, с гордостью представляет жителей подворья. Но мало кто знает, каких трудов это стоит хозяину. Возможности восстановить силы у Евгения Константиновича нет. Уже 2 года ему приходится спать сидя. К длинному списку диагнозов Евгения Космовича добавился еще один: тяжелая форма апноэ. Это остановка дыхания во время сна. Облегчить симптомы может только дорогостоящий аппарат, на покупку которого у пенсионера просто нет средств. На бесплатное оборудование не рассчитывал, объяснили, что пока в реестре медицинской техники такого нет. Помогли в облисполкоме - нашли спонсора. Евгений Константинович уже строит планы на новую жизнь. Вернется в самодеятельность и продолжит заниматься волонтерством. Помогать людям - это главное правило в жизни. Ведь добро возвращается.

Выездные приемы граждан пройдут во всех регионах страны. Ни один район не останется без внимания


Чутко реагировать на обращения граждан


На это Президент постоянно нацеливает руководителей разного уровня. Прежде всего тех, кто работает на местах. Вновь и вновь Александр Лукашенко напоминает - не отмахивайтесь от людей. Доверяя, к вам идут за решением наболевших проблем. По количеству обращений в том числе можно судить и об эффективности работы управленцев в регионах. 

По количеству и содержанию обращений на сегодняшний день можно сказать, что должностные лица на местах не осознают в полной мере важность работы с населением. Поэтому и граждане, не находя понимания в местных органах власти, вынуждены искать справедливость и защиту, обращаться в вышестоящие органы.  Свыше 70 % вопросов, поступающих из Минской области в адрес Главы государства, Администрации Президента, Совета Министров, Комитета государственного контроля,  это вопросы, которые могут и должны своевременно решаться на местах. Всего за день в столице решили проблему, с которой в Смиловичах не могли разобраться несколько лет. Около 100 семей из домов, прилегающих к улице Мелиоративной, порой по несколько дней жили без воды. Даже ради минимальных удобств запускать систему приходилось вручную. Коллективные письма, личные приемы. Вопрос решился за день после электронного письма в облисполком. Теперь на станции современное оборудование и полная автоматика.

Выездные приемы граждан пройдут во всех регионах страны. Ни один район не останется без внимания


Вести диалог с властью и рассчитывать на ее помощь - это право каждого человека


Оно юридически закреплено директивой Президента. Такая форма работы позволяет получать информацию о реальном положении дел на местах, держать руку на пульсе.

Прямая телефонная линия и прием граждан прошел сегодня и в Березовском районе. Проблемные вопросы жителей изучал и помогал решить начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Григорий Шлык. Трудоустройство, ЖКХ, наследственные споры. Алла Киселевич обратилась с просьбой о возможном предоставлении арендного жилья.  Женщина с двумя детьми оказалась в непростой ситуации. С 2012 года она стоит в очереди на улучшение жилищных условий по месту работы. Вопрос взяли на контроль.

Прямые телефонные линии, личные приемы граждан руководителями всех уровней  - только часть работы с населением. Форм достучаться много. Главное, чтобы был неформальный подход

Подключаться к решению проблем зачастую приходится и журналистам


Агентство теленовостей совместно с народным проектом "Белорусское времечко" ежедневно принимают десятки обращений на горячую линию. И всегда готовы выехать на место.

 
Теги: Новости
 
 
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Такая форма это не только возможность услышать о проблемах на местах, это своеобразный индикатор - способ дать оценку местной власти. Работа на результат и без...
 
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