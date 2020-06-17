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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Подготовка к Минскому полумарафону - 2020 началась "Команда мечты" начала подготовку к забегу. Сегодня "Дримтим", в составе которой известные спортсмены, функционеры и медиаперсоны, провела первую тренировку на...

"Команда мечты" начала подготовку к забегу. Сегодня "Дримтим", в составе которой известные спортсмены, функционеры и медиаперсоны, провела первую тренировку на стадионе "Динамо". В числе активных людей есть и наши коллеги. Готовить "Команду мечты" к событию будут призеры чемпионатов Европы - Екатерина Корнеенко и Ольга Немогай. В этом году Минский полумарафон пройдет 13 сентября. Организаторы уже заказали 42 тысячи медалей. Именно столько участников планируется в старте. Обычно регистрация начинается весной, но в этом году организаторы запустили отсчет еще в феврале.Любители бега могут зарегистрироваться на официальном сайте Минского полумарафона. На выбор три дистанции - 5 с половиной, 10 с половиной и 21 километр.