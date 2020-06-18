В Минске и еще на 20 метеостанциях зафиксированы температурные рекорды

Источник материала: Tut.by

Новые температурные рекорды зафиксированы 17 июня в Минске и еще на 20 метеостанциях Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областей, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В столице воздух прогрелся до 29,7 градуса тепла, что на 0,9 градуса выше прежнего максимума дня, зарегистрированного в 2016 году. В Могилеве обновился экстремум 29-летней давности (30,8 градуса против 29,6).

Из 21 побитого рекорда семь относились к 2016 году, шесть — к 1977-му, три — к 1991-му, по одному — к 1947-му, 1968-му, 1999-му, 2012-му и 2019-му. Самый старый был перекрыт в Полоцке (29,1 против 28,2 градуса). Всего год продержался экстремум в Мстиславле (29,4 против 27,5), где накануне также был переписан локальный рекорд дня (28,8 против 26 в 2013 году).

Теплее всего было в Лельчицах — 31,6 градуса, однако там рекорд устоял (33,6 в 1991 году). Абсолютный максимум дня для всей территории страны составляет 34 градуса (в 2016 году в Пинске).

С начала календарного лета зафиксировано 83 рекорда тепла (8−12, 16−17 июня). В ближайшие дни, по прогнозу Белгидромета, жаркая погода сохранится. В четверг, 18 июня, в стране ожидаются грозы, град и шквалистый ветер. Температура воздуха превысит +30ºС.