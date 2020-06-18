ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Минске и еще на 20 метеостанциях зафиксированы температурные рекорды

18.06.2020 06:26 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Новые температурные рекорды зафиксированы 17 июня в Минске и еще на 20 метеостанциях Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областей, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В столице воздух прогрелся до 29,7 градуса тепла, что на 0,9 градуса выше прежнего максимума дня, зарегистрированного в 2016 году. В Могилеве обновился экстремум 29-летней давности (30,8 градуса против 29,6).

Из 21 побитого рекорда семь относились к 2016 году, шесть — к 1977-му, три — к 1991-му, по одному — к 1947-му, 1968-му, 1999-му, 2012-му и 2019-му. Самый старый был перекрыт в Полоцке (29,1 против 28,2 градуса). Всего год продержался экстремум в Мстиславле (29,4 против 27,5), где накануне также был переписан локальный рекорд дня (28,8 против 26 в 2013 году).

Теплее всего было в Лельчицах — 31,6 градуса, однако там рекорд устоял (33,6 в 1991 году). Абсолютный максимум дня для всей территории страны составляет 34 градуса (в 2016 году в Пинске).

С начала календарного лета зафиксировано 83 рекорда тепла (8−12, 16−17 июня). В ближайшие дни, по прогнозу Белгидромета, жаркая погода сохранится. В четверг, 18 июня, в стране ожидаются грозы, град и шквалистый ветер. Температура воздуха превысит +30ºС.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С начала календарного лета зафиксировано 83 рекорда тепла (8−12, 16−17 июня).
 
Новости дня
Новости общества
 
Выездные приемы граждан пройдут во всех регионах страны. Ни один район не останется без внимания
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика