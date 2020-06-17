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В Беларуси стартовала уборка лекарственных трав

17.06.2020 21:58 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Середина июня - время сбора лекарственных трав. Хозяйства Беларуси приступили к уборке. Так, в совхозе "Большое Можейково" под ромашку аптечную отвели более 300 гектаров. Здесь планируют получить хороший урожай и обеспечить потребности всего белорусского рынка.

Как убирают ромашку - увидел Юрий Карнелович. Главный агроном Геннадий Коледа дает старт уборочной кампании в хозяйстве. Правда, вместо привычных комбайнов на поля выходит специальная цветочная техника. Совхоз "Большое Можейково" -  единственное в стране хозяйство, которое специализируется на выращивании лекарственных трав в промышленных масштабах. А ромашка здесь главная культура, под нее отвели около 300 гектаров.

В Беларуси стартовала уборка лекарственных трав

Ромашку аптечную убирают специальными агрегатами


В этом году уборка ромашки стартовала на неделю позже обычного. Теплая зима внесла свои коррективы - растения долго не шли в рост. Зато теперь каждый погожий день на счету. Механизатор Сергей Романов собирает по 10  тонн сырья в смену. Говорит, хоть и работает в цветнике, но ответственность очень большая. Оборудование необходимо настроить так, чтобы свести все потери к нулю. На заготовке ромашки сразу три агрегата. Из-за жаркой погоды цветы быстро теряют свои лекарственные свойства. Поэтому за день убирают по несколько десятков гектаров. Собрать ромашку в поле -  это половина дела. Главное правильно и по технологии ее высушить. Сюда, на сушильный комплекс, цветы привозят с влажностью примерно 60 %. На выходе получают готовый продукт, влажность которого не превышает 10 %. 
В Беларуси стартовала уборка лекарственных трав


Особенности сушки лекарственной травы


В сезон на сушке лекарственной травы работают в три смены. За сутки перерабатывают до 20 тонн свежих цветов.


Аграрии готовы обеспечить потребности рынка в ромашке


Есть в хозяйстве и свой фасовочный цех. Производство организовано по так называемому замкнутому циклу. Сами же ромашку и продают.  Такой подход, утверждают аграрии, исключает всевозможных посредников. А значит, повышается конкурентоспособность по соотношению цена -  качество. Правда, с реализацией проблем никогда не было. Объемов хватает, чтобы обеспечить целебным цветком не только внутренний рынок. Белорусскую ромашку покупает Россия и Украина.  

 
 
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Середина июня - время сбора лекарственных трав. Хозяйства Беларуси приступили к уборке. Так, в совхозе "Большое Можейково" под ромашку аптечную отвели более 300...
 
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