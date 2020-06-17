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В инстаграм-аккаунте нашего канала продолжается "Летний марафон"

17.06.2020 22:13 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Приглашаем вас присоединиться к "Летнему марафону". Он продолжается в инстаграм-аккаунте нашего канала. Здесь собраны самые интересные локации для хорошего отдыха и ярких снимков. Итак, наш топ-лист и первые 10 снимков, которые запостим в профиле @belarus__1 . 

Рассказывает Дарья Тарасова.


Первая локация у воды - горная река 


Да, эта горная река находится за МКАД. Но приехать сюда стоит хотя бы для того, чтобы оценить объем композиции. Десятки искусственных бетонных валунов на первый взгляд могут напомнить пересохший каньон. Хотя по предназначению место с аризонским аналогом ничего общего не имеет. Это экс-трасса для слаломной гребли. С 80-ых служила базой для подготовки сборной СССР. 


Вторая локация - Минское море 

Расслабиться на курорте всего за 17 километров от города и словить удачный ракурс с любой точки береговой линии можно на Минском море. Заславское водохранилище - второй по масштабам искусственный водоем в Беларуси. Здесь 11 островов, так что, можно не переживать за плагиат. Вы точно найдете свой фон и ракурс. 

В инстаграм-аккаунте нашего канала продолжается "Летний марафон".jpg


Третья локация - водопад в Серебрянке 


А для тех, кто не любит длительных переездов, есть минские водопады. Мелодию одного из них можно услышать в Серебрянке. С берега на берег можно перейти по бетонному подиуму. Хотите в кадре бурлящий пенный поток и не боитесь промокнуть - присаживайтесь на плиты. Ориентируйтесь на световой день, закатные краски в воде - беспроигрышный вариант. 
В инстаграм-аккаунте нашего канала продолжается "Летний марафон".jpg


Четвертая локация - водопад в Зеленом Луге 


Еще одна геолокация для тех, кто вышел на фотоохоту: пересечение улиц Калиновского и Седых. Мощный каскад в Зеленом Луге - один из самых брутальных в Слепянской водной системе. Он из железобетона. Каскады воды падают очень шумно. Поэтому, чтобы фотографу быть услышанным моделью, придется немного повысить голос. 


#ЛетнийМарафонНаБ1 


В "Интстаграм" нашего канала продолжается "Летний марафон". И я готова показать первую подборку снимков, которыми вы делились в своих социальных сетях. Вот они - 10 атмосферных кадров, которые мы не просто покажем в эфире, они заслуживают отдельного поста в нашем аккаунте. Пока лидирующая локация - это рапсовые поля. Но не забывайте, что красивых мест гораздо больше. Делайте снимки, ставьте хештег "Летний марафон на Б1", отмечайте аккаунт @belarus__1, и в следующий раз мы покажем ваше фото. 

 
 
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Приглашаем вас присоединиться к "Летнему марафону". Он продолжается в инстаграм-аккаунте нашего канала. Здесь собраны самые интересные локации для хорошего отдыха...
 
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