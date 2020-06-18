Вузы Брестчины в этом году примут более 4 тысяч первокурсников. Появились новые специальности

Источник материала: Tut.by

В этом году университеты Брестской области зачислят на первый курс 4188 человек. Из них 1969 — на бюджет, сообщает Zarya.by .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В Брестском государственном университете имени А.С. Пушкина в этом году ждут 1093 первокурсника: 496 из них будут обучаться на бюджете, 597 — платно. В числе новшеств вступительной гонки первый проректор вуза Сергей Северин называет возобновление набора на ряд специальностей. Это, в частности, «История (религий)» и «Социальная педагогика»:

— Востребованность данных выпускников обозначена работодателями, от которых мы получили достаточное количество заявок, — поясняет Сергей Северин. — Что же касается остального, в принципе, контрольные цифры приема у нас идентичны прошлому году.

Однако есть и свои нюансы: количество мест в магистратуру, например, нынче сократилось, зато увеличился целевой прием. Все прочие моменты, говорит собеседник, носят в основном организационный характер. В связи с эпидобстановкой, например, будут ужесточены санитарно-эпидемиологические требования во время вступительной кампании. Абитуриентам к тому же предложат воспользоваться предварительной электронной подачей документов — через виртуальный личный кабинет. Однако впоследствии молодые люди все же должны будут предоставить оригиналы бумаг в приемную комиссию.

План приема Брестского государственного технического университета также не претерпит существенных корректив. В нем есть места для 1324 первокурсников — столько планируется набрать в списки студентов. При этом 492 человека поступят на бюджетную форму обучения и 832 — на платную.

На строительном факультете вновь будут принимать документы на специальность «Экспертиза и управление недвижимостью». Предусмотрено 7 бюджетных и 15 платных мест.

Барановичский государственный университет предлагает несколько новых специальностей. В их числе «Производство изделий на основе трехмерных технологий». Продолжительность обучения составит 4 года, после чего выпускники получат квалификацию «инженер». С нынешнего лета также будут приниматься документы на специальность «Русский язык и литература. Иностранный язык (английский)». Всего же обладателями студенческих билетов БарГУ станут 888 первокурсников. На бюджет зачислят 497 из них.

Полесский государственный университет план приема увеличивает на 126 мест. На первый курс сюда попадут 883 первокурсника. Из них 484 — бюджетники.

В этой вступительной кампании количество мест на некоторые специальности увеличат. В два раза вырастет набор на «Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические связи)».