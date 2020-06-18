«Земля кормит». Как семья учительницы с севера Беларуси стала клубничными магнатами

Источник материала: Tut.by

В 2003 году у Ольги и Николая Терентьевых сгорел дом. Женщина с сыном успели выпрыгнуть в окно, но дом спасти не смогли. Николай с дочкой гостили у тещи. Вместе со всеми вещами, новой мебелью и еще не распакованным морозильником в тот сентябрьский вечер сгорел и собранный к тому времени урожай. Расплатиться с кредитами за мебель, новую технику, а потом и за новый дом помогла любовь семьи Терентьевых к земле. Сегодня на 1,5 гектарах они выращивают все: от картофеля и перцев, до зерновых, ранней (!) витебской клубники и экзотической йошты.

Вместе с «Белагро» мы посмотрели на угодья полупрофессиональных аграриев в Шумилино и окрестностях, узнали секреты фруктово-овощного изобилия и поговорили о том, как земля кормит, придает уверенности в завтрашнем дне и помогает ко всему относиться с оптимизмом.



Ольга и Николай Терентьевы

Недавно мы вместе с «Белагро» объявили о старте конкурса для лучших работников сельского хозяйства в рамках проекта «На земле» . С этого времени они присылали нам свои истории, а мы ездили к ним в гости, чтобы рассказать всей стране о вдохновленных людях, живущих и работающих на земле. Сегодняшняя история — вторая из пяти, а после публикации всех материалов мы устроим голосование за лучшего участника проекта, победитель которого получит главный приз — сертификат на 1000 рублей в магазине садовой техники «Хозтоварищ» .

«Не было бы счастья, да несчастье помогло»

Ольга и Николай Терентьевы жили в Ловше — деревеньке в Шумилинском районе, с церковью на холме над озером и школой в здании 19-го века, где Ольга в то время работала учителем русского языка и литературы. В мае 2003 года у нее родилась дочка Оксана. В декрет пошел муж, чтобы лечить и смотреть часто болевшую девочку. В день пожара они были у тещи-врача, а сама Ольга с сыном Никитой только вернулись со сбора урожая. Внезапно в доме погас свет. Посмотрели в окно — у соседей электричество есть. Ольга открыла дверь на веранду (там был электросчетчик) — пожар!

— Полыхало со страшной силой — я такое только в фильмах ужасов видела, — признается женщина. — Огонь распространялся быстро, мы успели свернуть в спальню, достать документы, выбить окно и выпрыгнуть. Пока соседи вызвали пожарную, и она приехала из Шумилино (от Ловши до Шумилино — 10 км. — Прим. TUT.BY), весь дом сгорел. Нас приютила моя мама, но и она, и муж — с характером, поэтому мы рассматривали любую возможность, чтобы жить отдельно. Нашли недорогой дом — фактически, голые стены. Купили инструменты и поняли, что на дальнейшее строительство денег нет. Чтобы что-то накопить, пару лет я работала в летнем лагере. Но было тяжело, и в конце концов поняла, что именно земля поможет нашей семье раздобыть деньги на все материалы. Сегодня весь наш дом построен за счет тех овощей, ягод и фруктов, которые мы вырастили.





«Я всегда в общении с землей»

Начиналось все с небольшого участка у дома: посадили красную смородину, крыжовник, заложили небольшой сад, начали строить парники. Из шести сегодняшних парников только один — заказной. Все остальное строили из старых оконных рам, которые остались после переделки дома и ремонта в маминой квартире. Сегодня это называют «циркулярной экономикой», если проще — безотходным производством: куры зимуют в одном из парников, заодно разрыхляя и удобряя землю, старые бутылки используются для обогрева почвы, выращенные семьей зерновые — идут на комбикорм для тех же кур.









В прошлом году у Терентьевых жило еще около 30 гусей: паслись в местном парке, любили музыку и прибегали на мелодии из телефона. Но в этом году от них на память остались лишь пуховые подушки и банки домашней тушенки: кроме напасти в виде хорьков и местных кошек и собак, которые не прочь полакомиться гусятиной, в апреле Ольга на три недели слегла с подозрительной пневмонией, а хозяйство в самый разгар весенних посадок осталось на Николае и детях.

— Я работаю методистом в нашем отделе образования, — рассказывает Ольга. — Муж — инструктор по вождению при Витебском ДОСААФ, но работает здесь, в Шумилино. Сын трудится на местных электросетях, а Оксана только что окончила 11-ый класс. Основная работа с 8.00 до 17.00 есть у всех, поэтому земле посвящаем время с утра и потом уже до захода солнца. Ну, и отпуск. Я всегда в общении с землей: пропалываю, рыхлю землю — работа всегда есть.





«О, Шумилино приехало»

Когда своего участка семье стало не хватать, в ход пошла земля мамы. Сегодня у Ольги и Николая участки в трех разных местах в самом Шумилино и за его пределами. Сладкие и острые перцы, помидоры разных сортов, огурцы, капуста, свекла, сливы, яблони, груши, черешня, смородина, крыжовник, экзотическая для Беларуси йошта — гибрид двух сортов крыжовника и черной смородины, персик и абрикос, привитые на алычу… Кроме всевозможных овощей и фруктов, Терентьевы уже в июле лакомятся собственной ранней картошкой, а раньше еще и раннюю клубнику привозили на рынок в Витебск.

— У нас был секрет: выращивали клубнику под спанбондом, чтобы она была ранней и крупной, — рассказывает супруг Ольги, Николай. — Везли на рынок в Витебск, туда же привозил свою первую клубнику Брест, и нам не верили, что под Витебском могли вырастить ее так рано — принимали за перекупщиков и ходили проверять регион по номеру машины. Теперь решили обходиться без спанбонда — созревает позже, но и продается лучше.





Весь урожай Терентьевы продают на одном из рынков в Витебске. Заказывают овощи-фрукты у них и местные, шумилинские. Особенно любят клубнику.

— Нас называют местными клубничными магнатами. И если сперва в Витебске к нам относились настороженно, то теперь уже радостно говорят «вот, Шумилино приехало» и выстраиваются в очередь, — продолжает Ольга. — Мы всегда стараемся привезти большой ассортимент, чтобы люди все могли купить в одном месте. Нашу прошлую машину — обычную легковушку — мы и сами называли «черепашкой». Такая груженая она приезжала на рынок. Дорого мы никогда не продаем, но за эстетикой следим — все должно быть вымыто, обернуто, красиво лежать. Продаю я одна, как правило, и времени на всех не хватает. У нас так: человек сам выбрал, сам взвесил, еще и сам себе сдачу из баночки с мелочью взял. Многие спрашивают, не боюсь ли? Но я считаю, что все должно строиться на доверии.





«Пока светло — можно работать»

Вместе со своей продукцией в сезон супруги продают еще и лесные ягоды и грибы. Говорят, иногда — только успевай собирать урожай. Откуда у Терентьевых время еще и на лес? Ответ — в эффективном использовании земли, но не только.

— Во-первых, у нас севооборот: каждые два года меняем культуры, на третий — все перекапываем. На месте клубники сажаем чеснок, который очищает землю от вредителей, потом на это место снова будем сажать клубнику. Во-вторых, все парники у нас замульчированы. Это экономит время и позволяет получить очень хорошую, рыхлую почву, которая долго сохраняет влажность, — делится секретами Ольга. — А парники мы утепляли так: брали пустые закрытые пластиковые бутылки, выкапывали слой почвы примерно на 90 сантиметров, выкладывали бутылки горизонтально, чтобы воздух внутри отрезал холод, идущий от земли. Сверху насыпали садовые ветки, листву, опадыши, затем плодородный слой, и в конце — торф и перегной. Отсюда — не только теплые парники и ранние ягоды да овощи даже на севере Беларуси, но и свободное время, чтобы съездить в лес по ягоды и грибы.





Конечно, дело не только в обработке почвы и сельскохозяйственных хитростях. Спрашиваем хозяев, во сколько начинается их собственный рабочий день.

— Просыпаемся вместе с солнцем. Когда созревает урожай клубники, мы собираем ее с четырех утра и до половины восьмого, потом — на основную работу, после работы — снова, пока солнце не сядет. Если садится в 22.30, то и мы заканчиваем работать примерно тогда же, — говорит Николай. — Пока светло — можно работать. За клубникой идут огурцы, помидоры и все остальное. Собирают все: жена, теща, дети. На рынок стараемся ездить через день — благо, что у нас с женой есть права не только категории В, но и С.









«Доход с огородов помогает и дом построить, и холодильник наполнить»

Из техники у фермеров-любителей — только мотоблок. Иногда Николай берет в аренду трактор. Остальное — руками: посадить картошку, посеять пшеницу и ячмень, прополоть помогают все члены семьи.



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Дочь Оксана признается, что скоро планирует поступать в Витебский технологический колледж на дизайнера: ей больше нравится оформлять самодельные этикетки к родительским закаткам, нежели работать на земле. Отец парирует:

— Это все потом достанется ей и сыну. Дети будут помогать, куда они денутся. Но, конечно, нужно, чтобы было желание жить на земле. Все, что мы производим, в первую очередь, едим сами — это и экономия на продуктах, и совершенно другой вкус. Само это уже подстегивает растить свое. А мы же еще хотим и деньги получить, потому что того, что мы зарабатываем на основной работе, на строительство дома не хватит.





Почти все в доме Терентьевых построено своими руками: самостоятельно постигать строительные секреты дольше, но дешевле, чем нанимать специалистов.

— Мы привыкли все делать своими руками: строимся уже третий раз, — продолжает Ольга, разворачивая перед нами самотканый ручник 150-летней давности. — Это наш оберег, его ткала и вышивала еще моя прапрабабушка. Так что к труду мы привычные. Моей зарплаты хватает счета оплатить, но именно доход с огородов помогает и дом построить, и холодильник наполнить. Еще в 90-е за самый первый урожай картошки смогли купить себе мебель в свой первый дом.





Как-то в гости к Ольге зашла ее коллега и, не увидев во дворе скамейки, спросила: «А куда же вы присаживаетесь, если вам надо отдохнуть?». — «А мы не отдыхаем», — ответила с улыбкой Ольга.

«Земля кормит, но для этого нужно не лениться»

В планах семьи — установить в парниках старый котел, сохранившийся после пожара, чтобы превратить их в круглогодичные теплицы. А еще — найти местные каналы сбыта, чтобы сэкономить на постоянных разъездах до Витебска и обратно. Никто из них пока не планирует отказываться от основной работы, а значит, впереди — череда рабочих дней от зари до зари. Но Ольгу с Николаем это не смущает.

Николай говорит, что жить в деревне можно, но нужно создавать условия, которые необходимы сельчанам. Раньше у многих хозяйств был весь комплекс животных, но сейчас некоторые считают, что это — нерентабельно. Мужчина уверен, что было бы хорошо, если бы руководители колхозов оказывали хотя бы минимальную помощь колхозникам, потому что сегодня каждый человек вынужден все делать сам.





— Земля кормит, — продолжает Ольга. — Но для этого нужно не лениться. Главное — трудолюбие. Если лень в характере превышает, то в деревне ничего не выйдет. Сейчас все больше людей хотят «цивилизации», но для нас цивилизация — это наша земля. В детстве я очень любила книгу «Унесенные ветром», и до сих пор верю в то, что говорит главная героиня: только земля может дать все — и деньги, и благородство души. Земля формирует характер.

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