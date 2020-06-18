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Курсы валют на 18 июня. Рубль немного ослаб к доллару
18.06.2020 09:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКурс на сегодня - 2 рубля 38 копеек. Евро, наоборот, потерял позиции - 2 рубля 68 копеек. По отношению к российскому рублю нацвалюта немного ослабла. 3 рубля 42 копейки стоят 100 российских рублей.
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Курс на сегодня - 2 рубля 38 копеек. Евро, наоборот, потерял позиции - 2 рубля 68 копеек. По отношению к российскому рублю нацвалюта немного ослабла. 3 рубля 42 копейки...
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