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Банки предоставили кредитные каникулы свыше шести тысячам клиентов
18.06.2020 10:16 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБанки предоставили кредитные каникулы свыше шести тысячам клиентов на 2 миллиарда рублей. Данные за три весенних месяца приводит Ассоциация белорусских банков. За помощью обратилось более 3 тысяч физлиц и порядка 2 800 компаний. Только Беларусбанк удовлетворил 90 % просьб малого и среднего бизнеса о реструктуризации и рассрочке кредитов. Особое внимание - представителям общепита, туризма, пассажирских перевозок.
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Банки предоставили кредитные каникулы свыше шести тысячам клиентов на 2 миллиарда рублей. Данные за три весенних месяца приводит Ассоциация белорусских банков. За...
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