Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Банки предоставили кредитные каникулы свыше шести тысячам клиентов Банки предоставили кредитные каникулы свыше шести тысячам клиентов на 2 миллиарда рублей. Данные за три весенних месяца приводит Ассоциация белорусских банков. За...

Банки предоставили кредитные каникулы свыше шести тысячам клиентов на 2 миллиарда рублей. Данные за три весенних месяца приводит Ассоциация белорусских банков. За помощью обратилось более 3 тысяч физлиц и порядка 2 800 компаний. Только Беларусбанк удовлетворил 90 % просьб малого и среднего бизнеса о реструктуризации и рассрочке кредитов. Особое внимание - представителям общепита, туризма, пассажирских перевозок.