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Четыре миллиона и новые площади. В Гродно начали масштабную реконструкцию автобусного парка
18.06.2020 10:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В автобусном парке Гродно масштабная реконструкция: территория увеличится почти на 2 гектара, появится новая стоянка. Потратят на реконструкцию около четырех миллионов рублей,
Сейчас Гродненский автопарк — это самое крупное транспортное предприятие региона. Оно обеспечивает более 40% всех автобусных перевозок на территории области. Парк насчитывает 277 автобусов. Со временем предприятию стало тесно на площади чуть более шести гектаров в треугольнике между проспектом Янки Купалы, улицами Победы и Гая.
— Еще в 1985 году в городе ставился вопрос о расширении или переносе автобусного парка и ему даже определили место на перекрестке улиц Карского — Озерское шоссе, — рассказывает директор автобусного парка Гродно Николай Древило. — Но вариант тогда не сработал, а проблема осталась. За эти годы Гродно стремительно развивался, прирастал новыми микрорайонами, а население увеличилось более чем на 100 тысяч.
Начали искать варианты. Оказалось, можно выкупить территорию ликвидированного предприятия «Гроднотекстиль» на улице Победы площадью 1,6 гектара. Она примыкает к автобусному парку, но находится на небольшой возвышенности. Транспортники выкупили эти площади.
После реконструкции площадь автобусного парка увеличится на треть при затратах на реконструкцию в четыре миллиона рублей. Таким образом проблема размещения общественного транспорта в развивающемся городе будет снята на ближайшие четверть века.
Реконструкция автобусного парка была включена в областную инвестиционную программу на 2019 год. В прошлом году начались работы по обустройству верхней площадки.
Реализация крупного инвестиционного проекта разделена на два периода. Сначала будет построена новая площадка с заездом со стороны существующей инфраструктуры.
За прошлый год выполнен демонтаж старых зданий, сейчас идет вынос и реконструкция сетей. Тендерные торги на производство работ выиграло ООО «Городское строительство». Также идет подготовка к прокладке дороги, которая соединит существующую и новую территорию предприятия.
На верхней площадке планируется разместить 30 автобусов-гармошек, столько же — автобусов средней длины и машин малой вместимости.
На втором этапе работ бывшее складское помещение будет реконструировано для организации технического обслуживания и ремонта автобусов особо большой вместимости.
Площадка нужна и на недалекую перспективу, когда в городе и области начнет развиваться электрический транспорт. Для его обслуживания нужно создавать соответствующую структуру. Рядом с новой площадкой есть трансформаторная подстанция Гродненских городских электрических сетей. В случае необходимости она способна подзаряжать электрический транспорт.
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Территория увеличится почти на 2 гектара, появится новая стоянка. Потратят на реконструкцию около четырех миллионов рублей.
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