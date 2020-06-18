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Абоненты life:) могут бесплатно звонить на горячую линию для пострадавших от домашнего насилия

18.06.2020 — Новости Общества | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Абоненты life:) могут бесплатно звонить на горячую линию для пострадавших от домашнего насилия

life:) сделал бесплатными звонки на общенациональную горячую линию 8-801-100-8-801 для пострадавших от домашнего насилия. Таким образом оператор поддержал инициативу Фонда ООН в области народонаселения и международного общественного объединения «Гендерные перспективы».

Номер 8-801-100-8-801 работает каждый день с 8:00 до 20:00. На линии дежурят юристы, психологи и социальные работники, которые помогут тем, кто оказался в тяжелой ситуации. Всем, кто обращается за поддержкой на горячую линию, гарантирована анонимность и конфиденциальность.

Согласно статистике, почти 80% звонков на номер 8-801-100-8-801 поступают именно с мобильных телефонов. Учитывая это, life:) сделал бесплатными звонки на горячую линию бессрочно.

Номер 8-801-100-8-801 для пострадавших от домашнего насилия работает в Беларуси более 7 лет. За все это время за помощью обратились более 14 000 человек.

life.com.by

 
 
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life:) сделал бесплатными звонки на общенациональную горячую линию 8-801-100-8-801 для пострадавших от домашнего насилия. Таким образом оператор поддержал инициативу...
 
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