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Абоненты life:) могут бесплатно звонить на горячую линию для пострадавших от домашнего насилия
18.06.2020 — Новости Общества | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
life:) сделал бесплатными звонки на общенациональную горячую линию 8-801-100-8-801 для пострадавших от домашнего насилия. Таким образом оператор поддержал инициативу Фонда ООН в области народонаселения и международного общественного объединения «Гендерные перспективы».
Номер 8-801-100-8-801 работает каждый день с 8:00 до 20:00. На линии дежурят юристы, психологи и социальные работники, которые помогут тем, кто оказался в тяжелой ситуации. Всем, кто обращается за поддержкой на горячую линию, гарантирована анонимность и конфиденциальность.
Согласно статистике, почти 80% звонков на номер 8-801-100-8-801 поступают именно с мобильных телефонов. Учитывая это, life:) сделал бесплатными звонки на горячую линию бессрочно.
Номер 8-801-100-8-801 для пострадавших от домашнего насилия работает в Беларуси более 7 лет. За все это время за помощью обратились более 14 000 человек.
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life:) сделал бесплатными звонки на общенациональную горячую линию 8-801-100-8-801 для пострадавших от домашнего насилия. Таким образом оператор поддержал инициативу...
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