"Союзмультфильм" представил новых героев "Ну, погоди!"

Источник материала: БT

Барсук Тим, косуля Уля и ежик Шу. "Создавая образы новых постоянных персонажей для перезапуска "Ну, погоди!" в формате 3D, мы старались найти такие типажи, которые будут близки современным детям и вызовут доверие у их родителей. Новый сериал рассчитан на детей шести-восьми лет. В этом возрасте ребенок активно растет, и ему важно видеть перед собой положительный пример", - рассказали в пресс-службе киностудии. Первые серии мультфильма выйдут в этом году, в первом сезоне будет 26 эпизодов по 7 минут.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите