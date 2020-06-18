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"Союзмультфильм" представил новых героев "Ну, погоди!"

18.06.2020 11:26 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Барсук Тим, косуля Уля и ежик Шу. "Создавая образы новых постоянных персонажей для перезапуска "Ну, погоди!" в формате 3D, мы старались найти такие типажи, которые будут близки современным детям и вызовут доверие у их родителей. Новый сериал рассчитан на детей шести-восьми лет. В этом возрасте ребенок активно растет, и ему важно видеть перед собой положительный пример", - рассказали в пресс-службе киностудии. Первые серии мультфильма выйдут в этом году, в первом сезоне будет 26 эпизодов по 7 минут.

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Барсук Тим, косуля Уля и ежик Шу. "Создавая образы новых постоянных персонажей для перезапуска "Ну, погоди!" в формате 3D, мы старались найти такие типажи, которые...
 
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