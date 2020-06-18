На Гродненщине за крупную растрату ОБЭП ищет сбежавших супругов

Источник материала: Tut.by

Более 20 тысяч рублей присвоила лидчанка, которая работала бухгалтером у индивидуального предпринимателя. Сейчас девушку разыскивает милиция, сообщает пресс-служба ведомства.





В Лиде у индивидуального предпринимателя 25-летняя девушка сначала трудилась логистом, а затем бухгалтером. Работала хоть и неофициально, но задачи выполняла качественно и в срок. Руководителю это нравилось, поэтому девушке было оказано полное доверие, которым в итоге она и злоупотребила.

— Лидчанка получила в пользование служебный ноутбук и доступ к банковскому счету своего работодателя. С августа прошлого года наемница начала выписывать фиктивные платежные поручения и под видом оплаты командировочных расходов переводила различные суммы на счет одного из водителей. Им оказался муж девушки, который никогда у частника не работал, — рассказали в Лидском РОВД.

В итоге за восемь месяцев бухгалтер похитила свыше 20 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело за растрату в крупном размере. Однако пара успела скрыться от следствия, как только узнала об интересе к ним со стороны правоохранителей.

Муж и жена до недавнего времени проживали в общежитии. Когда к ним приехали оперативники, дверь в комнату была распахнута. Жильцы сейчас разыскиваются.

Если вам известно о местонахождении супругов, просьба сообщить об этом по телефонам: 8−033−623−42−60 или 102.