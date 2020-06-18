«Мне давялося рэзаць руку». Снова судят Северинца, у него уже 75 суток ареста

Источник материала: Tut.by

С 7 июня Павел Северинец находится в изоляторе временного содержания на ул. Окрестина в Минске. До сегодняшнего дня ему присудили 75 суток административного ареста. Сегодня суд Фрунзенского района начал новый административный процесс по факту участия в несанкционированном мероприятии. Северинец содержится в карцере, где отключили воду. У него забрали все вещи, передачи не принимают. «На знак пратэсту мне давялося рэзаць руку», — заявил он во время судебного процесса.



Павел Северинец Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

На суд пришло более 20 человек, в том числе супруга Павла Северинца.

«У яго забралі ўсе рэчы, у тым ліку зубную шчотку, цёплую вопратку, сродкі гігены, а таксама ўжо два разы адпраўлялі ў КПЗ, дзе вельмі халодна, — сообщала Ольга Северинец. — Паша просіць, каб перадалі перадачу хоць нейкую, але мы не можам гэтага зрабіць, бо перадачы не прымаюць нібыта праз каранавірус».

Процесс ведет судья Млечик. Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, дистанция в 1,5 метра между слушателями процесса не выдерживалась. Помощник председателя суда Анна Журавская заявила, что заменить зал заседания на более просторный невозможно: «Все залы заняты».

Павла Северинца в суд не доставили, его допрашивают из изолятора по скайпу. Политик успел показать изрезанную руку.

— Я не лічу гэты суд справядлівым, таму заяўляю адвод суддзі і сакратару суда. У Беларусі не існуе незалежнага суда, усё вырашае тэлефоннае права, і вы як юрыст гэта цудоўна разумееце, — обратился Павел к судье. — Мяне трымаюць у карцары ІЧУ, дзе адключаная вада, мяне пазбавілі ўсіх рэчаў, і так ужо дзесяць дзён. На знак пратэсту мне давялося рэзаць руку. У Вольгі Мікалайчык (активистка, которая также отбывает административный арест — Прим. TUT.BY) такія самыя ўмовы.

Судья отклонил ходатайство об отводе судьи и секретаря. При этом удовлетворил ходатайство вести процесс на белорусском языке.

(Обновляется)