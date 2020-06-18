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Тесты на антитела к COVID-19 в Бресте пока делать не будут

18.06.2020 12:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе в областной консультативной поликлинике начали делать забор крови для исследования на антитела к COVID-19. Однако спустя пару дней тесты приостановили, а когда начнут снова — неизвестно, пишет «Брестский вестник».


Лабораторные исследования на антитела проводили в тестовом режиме для изучения спроса на услугу, говорит теперь заместитель главного врача по МЭиР областной клинической больницы Олег Баюн. Когда возобновятся исследования — неизвестно: эксперимент выявил ряд организационных сложностей, которые необходимо устранить.

Но напомним, что с 15 июня в Брестском областном центре эпидемиологии и общественного здоровья стартовало лабораторное тестирование на инфекцию COVID-19 методом ПЦР. Исследование проводят платно, а предназначено оно для выезжающих за пределы Беларуси в страны, где требуют официальное подтверждение отсутствия заболевания.

Чтобы пройти исследование, нужно предоставить, помимо заявления и паспорта, документ, подтверждающий необходимость выезда, а также купленные авиа или железнодорожные билеты. Стоимость исследования 39,49 рубля. Делают его только по предварительной записи.

 
 
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Возобновят, когда «решат ряд организационных моментов».
 
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