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Тесты на антитела к COVID-19 в Бресте пока делать не будут
18.06.2020 12:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На прошлой неделе в областной консультативной поликлинике начали делать забор крови для
Лабораторные исследования на антитела проводили в тестовом режиме для изучения спроса на услугу, говорит теперь заместитель главного врача по МЭиР областной клинической больницы Олег Баюн. Когда возобновятся исследования — неизвестно: эксперимент выявил ряд организационных сложностей, которые необходимо устранить.
Но напомним, что с 15 июня в Брестском областном центре эпидемиологии и общественного здоровья стартовало лабораторное тестирование на инфекцию COVID-19 методом ПЦР. Исследование проводят платно, а предназначено оно для выезжающих за пределы Беларуси в страны, где требуют официальное подтверждение отсутствия заболевания.
Чтобы пройти исследование, нужно предоставить, помимо заявления и паспорта, документ, подтверждающий необходимость выезда, а также купленные авиа или железнодорожные билеты. Стоимость исследования 39,49 рубля. Делают его только по предварительной записи.
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Возобновят, когда «решат ряд организационных моментов».
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