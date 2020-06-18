Пинский сельский РЭС составил антирейтинг деревень – похитителей электроэнергии

Источник материала: Полесская правда





Как рассказали корреспонденту pinsknews.by специалисты абонентского отдела Пинского сельского РЭС, своевременному расчету за потребленную электроэнергию уделяется особое внимание.

Пинский сельский район электрических сетей в очередной раз напомнил абонентам, что при обнаружении у бытового потребителя самовольного изменения схемы подключения расчетного электросчетчика, его повреждения или срыва пломб, устройства электропроводок, не предусмотренных проектом, самовольного подключения электроприборов и оборудования, безучетного потребления электрической энергии составляется «Акт о самовольном (бездоговорном), безучетном потреблении электрической энергии (мощности) и при иных нарушениях в работе средств расчетного учета электрической энергии и мощности».

На основании акта рассчитывается сумма ущерба по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат, исходя из мощности электроприемников, подключенных безучетно, либо максимально допустимого тока проводника, которым выполнено безучетное подключение или номинального тока защитного аппарата. Согласно законодательству, информация о нарушителе передается в органы Госэнергогазнадзора для привлечения его к административной ответственности.

В абонентском отделе Пинского сельского РЭС сообщили, что за 5 месяцев текущего года на жителей района составлено 80 актов о нарушении Правил электроснабжения на сумму более 5 тысяч рублей, что составляет 33 770 кВт/час потребленной электроэнергии.

Самые крупные хищения были выявлены:

в Доброславке – 14 557 кВт/час на сумму 1 217,64 рубля; в Чухово – 4 695 кВт/час на сумму 981,26 рубля; в Купятичах – 2 901 кВт/час на сумму 606,31 рубля.

Энергоснабжающая организация на основании п. 213 Правил электроснабжения обязывает абонента, на которого составлен акт, вынести вводное устройство с прибором учета за границу земельного участка.

Позвонив по телефонам: (8-0165) 33-19-28 или 33-02-11, вы сможете сообщить о факте нарушения Правил электроснабжения. Прием звонков производится анонимно, вся сообщаемая информация записывается и проверяется специалистами филиала Пинские ЭС.

Пинский сельский РЭС также информирует о необходимости ежемесячной оплаты потребленной электроэнергии в срок до 25 числа месяца, следующего за расчетным. При наличии задолженности за два и более расчетных периода, энергоснабжающая организация имеет право приостановить подачу электроэнергии.