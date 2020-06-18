ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Милиции Минской области 81 год

18.06.2020 13:18 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Нужные подарки  в профессиональный праздник! Комфортабельный микроавтобус и  три автомобиля "Джили" пополнили сегодня автопарк Минской областной милиции. Сегодня она празднует  81-ую годовщину. Ключи сотрудникам правоохранительных органов вручил губернатор центрального региона Александр Турчин. Также наградами отметили лучших милиционеров области. Они получили грамоты, благодарности и звания.

Александр Ковальчук, начальник УВД Миноблисполкома: "К этой дате мы приурочили наиболее значимые события. Одно из таких значимых событий - это подведение итогов работы пунктов охраны общественного правопорядка. Мы выбрали три общественных пункта, и автомобили уже вручены не РУВД, а конкретно участковым, которые работают на этих пунктах". 

Завершилась церемония возложением цветов к подножию монумента в память о сотрудниках, погибших при исполнении служебного долга.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нужные подарки  в профессиональный праздник! Комфортабельный микроавтобус и  три автомобиля "Джили" пополнили сегодня автопарк Минской областной милиции....
 
Новости дня
Новости общества
 
Пинский сельский РЭС составил антирейтинг деревень – похитителей электроэнергии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика