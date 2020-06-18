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Милиции Минской области 81 год
18.06.2020 13:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНужные подарки в профессиональный праздник! Комфортабельный микроавтобус и три автомобиля "Джили" пополнили сегодня автопарк Минской областной милиции. Сегодня она празднует 81-ую годовщину. Ключи сотрудникам правоохранительных органов вручил губернатор центрального региона Александр Турчин. Также наградами отметили лучших милиционеров области. Они получили грамоты, благодарности и звания.
Александр Ковальчук, начальник УВД Миноблисполкома: "К этой дате мы приурочили наиболее значимые события. Одно из таких значимых событий - это подведение итогов работы пунктов охраны общественного правопорядка. Мы выбрали три общественных пункта, и автомобили уже вручены не РУВД, а конкретно участковым, которые работают на этих пунктах".
Завершилась церемония возложением цветов к подножию монумента в память о сотрудниках, погибших при исполнении служебного долга.
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Нужные подарки в профессиональный праздник! Комфортабельный микроавтобус и три автомобиля "Джили" пополнили сегодня автопарк Минской областной милиции....
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