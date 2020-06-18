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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Милиции Минской области 81 год Нужные подарки в профессиональный праздник! Комфортабельный микроавтобус и три автомобиля "Джили" пополнили сегодня автопарк Минской областной милиции....

Нужные подарки в профессиональный праздник! Комфортабельный микроавтобус и три автомобиля "Джили" пополнили сегодня автопарк Минской областной милиции. Сегодня она празднует 81-ую годовщину. Ключи сотрудникам правоохранительных органов вручил губернатор центрального региона Александр Турчин. Также наградами отметили лучших милиционеров области. Они получили грамоты, благодарности и звания.Завершилась церемония возложением цветов к подножию монумента в память о сотрудниках, погибших при исполнении служебного долга.