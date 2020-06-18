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Приемная кампания пройдет с соблюдением всех мер безопасности

18.06.2020 12:51 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Приемная кампания пройдет с соблюдением всех мер безопасности, сообщил начальник главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Касперович. "В университетах, пунктах регистрации, пунктах проведения ЦТ предпринимаются и будут предприняты комплексные меры по проведению вступительных испытаний, включая ЦТ и внутренние вступительные экзамены в режиме дистанцирования. Абитуриенты во время ЦТ будут размещаться на определенном расстоянии - 1,5 м и больше. Наполняемость аудитории предусмотрена до 50 человек, и это самые большие аудитории. Если говорить об аудиториях, которые вмещают меньшее количество людей, то наполняемость будет, естественно, меньше", - сказал Сергей Касперович.

Инфо: БелТА.

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Приемная кампания пройдет с соблюдением всех мер безопасности, сообщил начальник главного управления профессионального образования Минобразования Сергей...
 
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