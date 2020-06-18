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Министерство готово повышать и финансовую грамотность плательщиков

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Министерство ЖКХ: Окупаемость жилищно-коммунальных услуг в Беларуси к концу года составит 83 % Стоимость услуг ЖКХ в Беларуси повышается не более 5 долларов в год. Предприятиям отрасли в этой схеме удается удерживать прибыль, они научились снижать издержки. С...

Стоимость услуг ЖКХ в Беларуси повышается не более 5 долларов в год. Предприятиям отрасли в этой схеме удается удерживать прибыль, они научились снижать издержки. С другой стороны, такой плавный рост не так бьет по карману плательщиков. Напомним, переход к 100-процентной оплате этих услуг и задуман плавным. По последней информации, уже на конец года, как рассчитывает профильное министерство, окупаемость будет выше 83 %.О точных расчетах коммунальной системыУложиться в плановое повышение тарифов в жировках не более 5 долларов за год помогают новые методы и технологии. Отрасли удалось снизить бюджетное субсидирование на сумму около 200 миллионов рублей. При этом сама система расчетов стала более прозрачной и понятной для плательщика. Об этом говорит и профильный министр. В должности он почти две недели. Говорит, сегодня важно решить две задачи - результативность и эффективность работы. Практически все ЖКУ, кроме подогрева воды и отопления, окупаемые и оплачиваются населением в полном объеме.Чтобы было без просрочек и неуплат за квартиру. Пока цифра не критичная, но в любом случае это недобор денег для организаций ЖКХ, которые услуги оказывают. А вот денег недополучают. Около 40 % всех обращений людей в ЖКХ связано с капитальным ремонтом, кто-то недоволен сроками проведения, другие качеством. Все эти вопросы на контроле. Но главное здесь - четкое исполнение работ всеми звеньями. Министерством будет принят и ряд мер по усовершенствованию работы службы 115, чтобы каждое обращение человека не осталось без внимания и все поломки были исправлены в срок.