Северинец в карцере порезал руки в знак протеста

Павел Северинец, который 10 дней провел в карцере ИВС, сообщил на суде, что порезал себе руки в знак протеста против нечеловеческих условий содержания.

В суде Фрунзенского района в 11.00 началось рассмотрение административного дела по статье 23.34 в отношении Павла Северинца. В начале заседания политик рассказал, что нанес себе порезы в знак протеста, так как 10 дней в карцере он провел без вещей в крайне плохих условиях: в комнате 2 на 3 места, без прогулок и воды, лежать можно с 22 до 6 часов.

Судья отметил, что Северинец 30 мая принимал участие в незаконном митинге в Минске на Комаровском рынке, 31 мая - на митинге в Витебске. Северинец ответил, что принимал участие в разрешенных пикетах по сбору подписей.

«Присутствовать не легальном пикете и высказывать свое мнение — это законно. Давайте пару тысяч человек, которые там стояли, тоже засунем в карцер! 9 миллионов человек хочет, чтобы он ушел, сколько можно!», - заявил Северинец.

Он также рассказал, что 7 июня его доставили в ИВС, забрали зубную щетку, пасту, личные вещи, перестали передавать передачи, а в ИВС вообще нет воды из-за отключения. Такие условия толкнули политика на решительные действия и он порезал руки.