Возможность зарегистрироваться на ЦТ после окончания подачи заявлений получили 13 абитуриентов — КГК

Павел Пинчук. Фото из архива

Зарегистрироваться на ЦТ после 1 июня, то есть по окончании сроков подачи заявлений, получили возможность 13 абитуриентов Об этом сообщил журналистам начальник главного управления контроля бюджетно-финансовой сферы Комитета госконтроля Павел Пинчук, который возглавил рабочую группу по обеспечению деятельности государственной комиссии по контролю за вступительными испытаниями, передает корреспондент БЕЛТА.

«Уже поступило 13 обращений по регистрации на ЦТ. Люди не успели зарегистрироваться, но мы дали положительный ответ, и они все-таки смогут пройти тесты. Причину таких обращений я вижу в недостаточной информированности на местах — в школах. Надо было проконтролировать, чтобы все вовремя зарегистрировались. У каждого возникают определенные трудности и причины, которые мы признали уважительными», — сказал Павел Пинчук.

Сотрудники КГК входят в состав комиссий по контролю за вступительными испытаниями в каждом пункте сдачи ЦТ. Задействованы более 220 человек.

В целом, уточнил представитель комитета, на проведение ЦТ задействован 41 пункт, из них 13 — в Минске. В этом году значительно (на 63%) увеличен аудиторный фонд — задействовано почти 8,3 тыс. аудиторий (в прошлом году было 5,1 тыс.), что позволит обеспечить социальное дистанцирование и ограничение по количеству абитуриентов в помещении.

БелТА