Минобразования разъяснило механизм поступления в вузы по единым программам выпускников ССО

Сергей Касперович

Начальник главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Касперович во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА разъяснил механизм поступления в этом году в вузы по единым программам выпускников учреждений среднего специального образования.

«Действительно, при кажущейся незначительности это весьма важное изменение. Абитуриент, завершив обучение в колледже, потом поступает на сокращенную программу на уровень высшего образования и сдает два профильных внутренних испытания по дисциплинам, которые изучал в колледже. Если он поступает в одно учреждение высшего образования и потерпит фиаско на бюджетную форму, сдавая внутренние вступительные экзамены, он может взять соответствующую выписку из учреждения образования и с ней пойти уже, например, в другой вуз на платную форму на эту же специальность», — сказал Сергей Касперович.

Начальник управления подчеркнул, что если ранее программы вступительных испытаний в учреждения высшего образования по одной и той же специальности могли быть разными, то сейчас они единые. «Таким образом, результаты, которые были получены при поступлении в одно учреждение образования, могут быть перенесены в другое уже на платную форму, и там абитуриент может поучаствовать в конкурсе. Фактически он переносит эти результаты автоматически», — добавил начальник управления.

БелТА