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Проекты двух обновленных КоАП сегодня обсудили во Дворце Независимости

18.06.2020 15:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

По поручению Главы государства последние полгода корректировками занималась межведомственная экспертная комиссия - это специалисты Администрации Президента, парламентарии, МВД, юристы и ученые. Стояла задача принципиально пересмотреть административное законодательство. А в правоприменительной практике действительно хватало слабых звеньев.  Порой наказания были просто несоизмеримы проступку. 

Действующий кодекс, которому уже более 10 лет, явно отставал от жизненных реалий. Осовременить документ помогли белорусы. Президент в целом одобрил обновленные кодексы, документы поступят на рассмотрение в парламент в течение недели.

Подробности - у Илоны Красутской. 

Да, последние полгода белорусы в хорошем смысле атаковали своими предложениями комиссию. Их поступило более 2 000. Нареканий на действующий Административный кодекс было немало. Среди фактов возникали порой одиозные примеры, не имеющие ничего общего со справедливостью. Наконец в обновленном Административном кодексе учтен баланс всех интересов.

Проекты обновленных кодексов об административных правонарушениях 


По статистике последних пяти лет, получалось так, что чуть ли не каждый третий белорус - злостный нарушитель. Зафиксировано 16 миллионов административных нарушений - почти 3,5 миллиона человек наказаны. Только за любой статистикой важно видеть людей. Закон есть закон, но чрезмерность ни к чему.

Учесть интересы государства и людей 


В новой редакции кодекса расширен список оснований для освобождения от административной ответственности. Предусмотрены профилактические меры вместо наказаний. Вообще, правонарушения теперь делятся на категории в зависимости от их тяжести. Проступком считается, например, переход дороги в неположенном месте или курение в подъезде. В первый раз обойдутся предупреждением, повторно уже штраф. К значительным правонарушениям предлагают отнести оскорбления. А к грубым - хулиганство и вождение в нетрезвом виде. Кстати, недавний пример.

Нетрезвый водитель протаранил мотоцикл в Минске 


Бесправник на легковушке протаранил мотоцикл в центре Минска. По словам очевидцев, на перекрестке он поехал на красный свет и столкнулся с мотоциклом, который поворачивал налево. В результате ДТП пострадали водитель, а также пассажир мотоцикла. Очевидцы также рассказали, что после аварии шофер "Лады" выпивал прямо на месте происшествия. Мужчина ранее был лишен водительских прав - срок наказания уже истек, однако он продолжал ездить без документов.

Новации КоАП 


Проекты двух обновленных КоАП сегодня обсудили во Дворце Независимости


В этой части наказание усилено. Теперь в зависимости от количества промилле или запрещенных веществ в крови ответственность дифференцируют. Если водитель сядет за руль, предварительно выпив бокал вина, и в его крови обнаружат до 0,8 промилле, то это повлечет штраф в размере 100 базовых величин, на сегодня 2 700 рублей, а еще лишат водительских прав на три года. Больше промилле - больше ответственность. Новый кодекс устанавливает наказание за бытовое насилие в отношении бывших супругов, которые продолжают жить совместно, нарушение работником требований по охране труда. Плохие новости для шумных жильцов, которые нарушают покой соседей с 23 вечера до 7 утра. Теперь их наконец можно будет привлечь к ответственности. 

 
Теги: Минск
 
 
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По поручению Главы государства последние полгода корректировками занималась межведомственная экспертная комиссия - это специалисты Администрации Президента,...
 
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