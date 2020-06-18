Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новый температурный рекорд дня в Минске - 30,01 градуса Такой максимум зафиксировали в столице накануне. До этого рекорд - 28,8 - был поставлен четыре года назад. По прогнозам синоптиков, жаркая погода сохранится до конца...

Такой максимум зафиксировали в столице накануне. До этого рекорд - 28,8 - был поставлен четыре года назад. По прогнозам синоптиков, жаркая погода сохранится до конца этой недели. Правда, не обойдется без дождя и гроз. В начале следующей - температурный фон снизится.