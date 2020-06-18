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Новый температурный рекорд дня в Минске - 30,01 градуса
18.06.2020 16:20 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТакой максимум зафиксировали в столице накануне. До этого рекорд - 28,8 - был поставлен четыре года назад. По прогнозам синоптиков, жаркая погода сохранится до конца этой недели. Правда, не обойдется без дождя и гроз. В начале следующей - температурный фон снизится.
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Такой максимум зафиксировали в столице накануне. До этого рекорд - 28,8 - был поставлен четыре года назад. По прогнозам синоптиков, жаркая погода сохранится до конца...
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