|
В мемориальном комплексе "Брестская крепость - герой" модернизируют художественно-декоративную подсветку
18.06.2020 16:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ мемориальном комплексе "Брестская крепость - герой" в конце июня планируют начать модернизацию художественно-декоративной подсветки.
Новая подсветка будет энергоэффективной. Это позволит включать ее чаще обычного. Сейчас в темное время суток по-особенному смотрятся главный вход в мемориал "Звезда" и центральная аллея, штык-обелиск и монумент "Мужество", здания кольцевой казармы. В перспективе подсветка появится и на площади Церемониалов.
В оформлении будут использовать белый и красный свет.
Подписывайтесь на Telegram-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В мемориальном комплексе "Брестская крепость - герой" модернизируют художественно-декоративную подсветку
В мемориальном комплексе "Брестская крепость - герой" в конце июня планируют начать модернизацию художественно-декоративной подсветки. Новая подсветка будет...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)