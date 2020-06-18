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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В мемориальном комплексе "Брестская крепость - герой" модернизируют художественно-декоративную подсветку В мемориальном комплексе "Брестская крепость - герой" в конце июня планируют начать модернизацию художественно-декоративной подсветки. Новая подсветка будет...

В мемориальном комплексе "Брестская крепость - герой" в конце июня планируют начать модернизацию художественно-декоративной подсветки.Новая подсветка будет энергоэффективной. Это позволит включать ее чаще обычного. Сейчас в темное время суток по-особенному смотрятся главный вход в мемориал "Звезда" и центральная аллея, штык-обелиск и монумент "Мужество", здания кольцевой казармы. В перспективе подсветка появится и на площади Церемониалов.В оформлении будут использовать белый и красный свет.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите