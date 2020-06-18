Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ЦТ пройдет в этом году в максимально безопасных условиях Централизованное тестирование пройдет в этом году в максимально безопасных условиях, чтобы минимизировать риск передачи инфекции. Так, будут разделены потоки...

Централизованное тестирование пройдет в этом году в максимально безопасных условиях, чтобы минимизировать риск передачи инфекции. Так, будут разделены потоки абитуриентов, например, для сдачи русского, белорусского языков и математики выделено два дня вместо одного. В аудитории одновременно будет находиться не более пятидесяти человек, абитуриенты будут рассажены на расстоянии не менее метра друг от друга. Будут доступны антисептики, помещения будут регулярно проветриваться и дезинфицироваться. Также появится возможность электронной регистрации на ЦТ, а количество площадок для сдачи в резервные дни увеличат по сравнению с прошлым годом.Всего в этом году белорусские вузы планируют принять более 55 000 человек. ЦТ пройдет с 25 июня по 23 июля. На тестирование зарегистрировались 64 000 абитуриентов.