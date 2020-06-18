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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Андрей Кунцевич провел прием граждан и прямую телефонную линию в Островце Помощь в трудоустройстве, улучшение жилищных условий, семейно-бытовые отношения и другие вопросы сегодня выслушал Андрей Кунцевич в ходе приема граждан и прямой...

Помощь в трудоустройстве, улучшение жилищных условий, семейно-бытовые отношения и другие вопросы сегодня выслушал Андрей Кунцевич в ходе приема граждан и прямой телефонной линии в Островце. Открытый диалог власти и граждан давно доказал свою эффективность и позволяет своевременно решать проблемы на местах, подчеркнул замглавы Администрации Президента. Особое внимание уделяется обращениям по вопросам трудоустройства.Представители Администрации Президента в плановом порядке проводят выездные приемы в разных регионах до 26 июня. Телефоны для связи указаны на сайтах местных органов власти.