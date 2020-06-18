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Андрей Кунцевич провел прием граждан и прямую телефонную линию в Островце
18.06.2020 16:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПомощь в трудоустройстве, улучшение жилищных условий, семейно-бытовые отношения и другие вопросы сегодня выслушал Андрей Кунцевич в ходе приема граждан и прямой телефонной линии в Островце. Открытый диалог власти и граждан давно доказал свою эффективность и позволяет своевременно решать проблемы на местах, подчеркнул замглавы Администрации Президента. Особое внимание уделяется обращениям по вопросам трудоустройства.
Андрей Кунцевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси: "По поручению Президента проводится комплексный мониторинг, только на горячую линию Министерства труда и социальной защиты по этой теме поступило 159 обращений, из них 70 связаны с прекращением трудовых отношений. Эти ситуации изучаются специалистами, и в случае подтверждения нарушения трудового законодательства незамедлительно будут приняты меры реагирования".
Представители Администрации Президента в плановом порядке проводят выездные приемы в разных регионах до 26 июня. Телефоны для связи указаны на сайтах местных органов власти.
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Помощь в трудоустройстве, улучшение жилищных условий, семейно-бытовые отношения и другие вопросы сегодня выслушал Андрей Кунцевич в ходе приема граждан и прямой...
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