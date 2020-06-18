Правозащитники просят ООН вмешаться в ситуацию в Беларуси

Правозащитники ряда организаций Беларуси обратились в ООН с просьбой повлиять на ситуацию в стране. Они обращают внимание на то, что власти оказывают беспрецедентное давление на граждан, совершая задержания, угрожая и преследуя людей.

В совместном обращении РПОО «Белорусский Хельсинкский комитет» и Правозащитный центр «Весна» к Верховному комиссару Организации Объединенных Наций по правам человека и ряду специальных тематических докладчиков ООН говорится о том, что в Беларуси ситуация с правами человека вышла из-под контроля.

Правозащитники отмечают, что с 6 мая по 16 июня в стране по административным статьям, которые используются властью как инструмент политического давления, к судам было привлечено без малого сто человек (им присудили 1 246 суток ареста), еще 105 человек получили штрафы, общая сумма которых превышает 40 тысяч долларов в эквиваленте. Пр этом суды продолжаются и цифры постоянно растут, а некоторые активисты приговорены сразу к нескольким административным арестам, из-за чего они проведут за решеткой от 15 до 75 суток (под арестом находится Павел Северинец, Николай Статкевич, Владимир Цыганович). Люди, которые отбывали административный арест заявляли о нечеловеческих условиях содержания и давлении со стороны сотрудников милиции.

Внимание ООН хотят тратить также на политическое давление властей на Виктора Бабарико и Светлану Тихановскую, а также на происходящие вокруг них задержания.

«Правозащитники оценивают эти действия властей как незаконное, политически мотивированное давление на претендентов на пост президента, который используется с целью заставить их отказаться от своего решения участвовать в выборах», - говорится в заявлении.

Правозащитники просят Cпецдокладчиков в рамках соответствующих процедур обратиться к правительству Беларуси с просьбой принять незамедлительные меры по выполнению Республикой Беларусь своих международных обязательств в области прав человека, закрепленных в Международном пакте о гражданских и политических правах, Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и других документах, пишет ПЦ «Весна».

Сегодня стало известно, что председатель ЕНП Дональд Туск от имени возглавляемого им политического объединения призвал Александра Лукашенко «прекратить беспрецедентные репрессии против оппозиции и освободить всех политзаключенных».

«ЕНП следит за арестом Сергея Тихановского, Павла Северинца и других, которые находятся в экстремальных условиях в тюрьме, рискуя своим здоровьем», — написал он в «Твиттере».