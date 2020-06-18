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Правозащитники просят ООН вмешаться в ситуацию в Беларуси
18.06.2020 15:20 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Правозащитники ряда организаций Беларуси обратились в ООН с просьбой повлиять на ситуацию в стране. Они обращают внимание на то, что власти оказывают беспрецедентное давление на граждан, совершая задержания, угрожая и преследуя людей.
В совместном обращении РПОО «Белорусский Хельсинкский комитет» и Правозащитный центр «Весна» к Верховному комиссару Организации Объединенных Наций по правам человека и ряду специальных тематических докладчиков ООН говорится о том, что в Беларуси ситуация с правами человека вышла из-под контроля.
Правозащитники отмечают, что с 6 мая по 16 июня в стране по административным статьям, которые используются властью как инструмент политического давления, к судам было привлечено без малого сто человек (им присудили 1 246 суток ареста), еще 105 человек получили штрафы, общая сумма которых превышает 40 тысяч долларов в эквиваленте. Пр этом суды продолжаются и цифры постоянно растут, а некоторые активисты приговорены сразу к нескольким административным арестам, из-за чего они проведут за решеткой от 15 до 75 суток (под арестом
Внимание ООН хотят тратить также на политическое давление властей
«Правозащитники оценивают эти действия властей как незаконное, политически мотивированное давление на претендентов на пост президента, который используется с целью заставить их отказаться от своего решения участвовать в выборах», - говорится в заявлении.
Правозащитники просят Cпецдокладчиков в рамках соответствующих процедур обратиться к правительству Беларуси с просьбой принять незамедлительные меры по выполнению Республикой Беларусь своих международных обязательств в области прав человека, закрепленных в Международном пакте о гражданских и политических правах, Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и других документах, пишет ПЦ «Весна».
Сегодня стало известно, что председатель ЕНП Дональд Туск от имени возглавляемого им политического объединения призвал Александра Лукашенко «прекратить беспрецедентные репрессии против оппозиции и освободить всех политзаключенных».
«ЕНП следит за арестом Сергея Тихановского, Павла Северинца и других, которые находятся в экстремальных условиях в тюрьме, рискуя своим здоровьем», — написал он в «Твиттере».
Ранее правозащитники уже
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Правозащитники ряда организаций Беларуси обратились в ООН с просьбой повлиять на ситуацию в стране. Они обращают внимание на то, что власти оказывают...
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