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Поздравление медикам. К флешмобу с воздушными шарами присоединилось 40 медучреждений столицы

18.06.2020 16:20 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Медиков столицы поздравляют накануне профессионального праздника. К флешмобу с запусканием воздушных шаров уже присоединилось 40 медучреждений столицы. А сегодня искренние слова благодарности звучали в адрес работников четвертой городской клиники имени Савченко. Больница, имеющая профили сосудистой хирургии и урологии, с начала пандемии была перепрофилирована в инфекционный стационар на 470 мест. Сегодня здесь самоотверженно работают более тысячи специалистов, которым на помощь пришли студенты медуниверситета и профильного колледжа. 

Свой профессиональный праздник медики по традиции отметят в третье воскресенье июня. В знак благодарности в небо сегодня взлетели десятки воздушных шаров.

 
 
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Медиков столицы поздравляют накануне профессионального праздника. К флешмобу с запусканием воздушных шаров уже присоединилось 40 медучреждений столицы. А сегодня...
 
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