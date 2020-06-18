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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Поздравление медикам. К флешмобу с воздушными шарами присоединилось 40 медучреждений столицы Медиков столицы поздравляют накануне профессионального праздника. К флешмобу с запусканием воздушных шаров уже присоединилось 40 медучреждений столицы. А сегодня...

Медиков столицы поздравляют накануне профессионального праздника. К флешмобу с запусканием воздушных шаров уже присоединилось 40 медучреждений столицы. А сегодня искренние слова благодарности звучали в адрес работников четвертой городской клиники имени Савченко. Больница, имеющая профили сосудистой хирургии и урологии, с начала пандемии была перепрофилирована в инфекционный стационар на 470 мест. Сегодня здесь самоотверженно работают более тысячи специалистов, которым на помощь пришли студенты медуниверситета и профильного колледжа.Свой профессиональный праздник медики по традиции отметят в третье воскресенье июня. В знак благодарности в небо сегодня взлетели десятки воздушных шаров.