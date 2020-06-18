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Осторожно! В пятницу ожидается жара
18.06.2020 19:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Оранжевый уровень опасности объявили синоптики на пятницу — на этот раз из-за жары. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.
«В дневные часы 19 июня на большей части территории максимальная температура воздуха достигнет +30…32ºС», — сообщили синоптики.
В Минске в пятницу ожидается +30ºС.
Ранее синоптики
В жару рекомендуется:
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Оранжевый уровень опасности объявили синоптики на пятницу - на этот раз из-за жары.
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