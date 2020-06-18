Осторожно! В пятницу ожидается жара

Источник материала: Tut.by

Оранжевый уровень опасности объявили синоптики на пятницу — на этот раз из-за жары. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«В дневные часы 19 июня на большей части территории максимальная температура воздуха достигнет +30…32ºС», — сообщили синоптики.

В Минске в пятницу ожидается +30ºС.

Ранее синоптики предупреждали , что в четверг страну накроет непогода: грозы, град и шквалистый ветер. Температура воздуха превысит +30ºС.

В жару рекомендуется:

как можно меньше находиться на солнце, особенно в период его максимальной активности — с 12.00 до 16.00;

употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода);

по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле;

не оставлять детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время. В условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.