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Сносило крыши, вырывало с корнем деревья. По Рогачеву прошлась непогода

18.06.2020 19:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 18 июня на Рогачев обрушилась непогода. Сильный ветер валил огромные деревья, сносил крыши с домов, а ливень с градом затопил улицы.


Падали не только деревья, но и опоры линий электропередачи.


На одну из машин упали обломки крыши, а другое авто придавило просевшей кровлей.





Фото: Сергей Семекин

Фото: Александр Радчиков

 

 

 

 
 
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Вечером 18 июня на Рогачев обрушилась непогода. Сильный ветер валил огромные деревья, сносил крыши с домов, а ливень с градом затопил улицы.
 
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