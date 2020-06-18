Сносило крыши, вырывало с корнем деревья. По Рогачеву прошлась непогода

Источник материала: Tut.by

Вечером 18 июня на Рогачев обрушилась непогода. Сильный ветер валил огромные деревья, сносил крыши с домов, а ливень с градом затопил улицы.





Падали не только деревья, но и опоры линий электропередачи.





На одну из машин упали обломки крыши, а другое авто придавило просевшей кровлей.















Фото: Сергей Семекин



Фото: Александр Радчиков