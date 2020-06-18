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Сносило крыши, вырывало с корнем деревья. По Рогачеву прошлась непогода
18.06.2020 19:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 18 июня на Рогачев обрушилась непогода. Сильный ветер валил огромные деревья, сносил крыши с домов, а ливень с градом затопил улицы.
Падали не только деревья, но и опоры линий электропередачи.
На одну из машин упали обломки крыши, а другое авто придавило просевшей кровлей.
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Вечером 18 июня на Рогачев обрушилась непогода. Сильный ветер валил огромные деревья, сносил крыши с домов, а ливень с градом затопил улицы.
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