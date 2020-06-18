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Сенаторские стримы. Новая форма общения с гражданами

18.06.2020 20:02 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новую форму общения с гражданами осваивают сенаторы. От выездных приемов и телефонных линий они переходят к стримам. Так, накануне вечером видеообщение с пользователями в режиме реального времени опробовал заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко. Оставить вопрос сенатору можно было на его личной странице в "Фейсбук".

Первая беседа Анатолия Исаченко с пользователями была общеознакомительной. Следующие стримы, обещает сенатор, будут тематическими.

 
 
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Новую форму общения с гражданами осваивают сенаторы. От выездных приемов и телефонных линий они переходят к стримам. Так, накануне вечером видеообщение с...
 
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