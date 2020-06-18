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В Бресте задержали гражданина Индии, который вез в автобусе «Варшава - Минск» марихуану

18.06.2020 17:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

38-летний гражданин Индии подозревается в незаконной перевозке через границу наркотиков, сообщает Брестская таможня.


16 июня в пункте пропуска «Брест» служебная собака таможенников обнаружила в салоне автобуса «Варшава-Минск» марихуану. Выяснилось, что наркотик пытался ввезти в Беларусь пассажир — 38-летний гражданин Индии.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за незаконную перевозку через границу наркотиков. Санкцией статьи предусмотрено от 3 до 7 лет лишения свободы.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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