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Белорусский бизнес поддержал врачей 6-й больницы Минска

18.06.2020 20:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Спасибо нашим медикам сказали представители белорусского бизнеса: 4 тысячи защитных комбинезонов, 45 тысяч специальных шапочек и около 18 тысяч нарукавников передали в 6-ю больницу Минска. А еще - корзинки со сладостями для всего персонала, это 1602 праздничных набора. Тем, кто в декретном отпуске или на больничном, подарки доставят домой.

В ближайшее время в больницу привезут экспресс-тесты на антитела к COVID-19. Всего здесь с момента поступления первого пациента выздоровели более 1900 человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Спасибо нашим медикам сказали представители белорусского бизнеса: 4 тысячи защитных комбинезонов, 45 тысяч специальных шапочек и около 18 тысяч нарукавников...
 
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