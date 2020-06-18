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В Минске - сильная гроза с градом
18.06.2020 19:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске — сильная гроза с градом. О том, что следует быть осторожными,
Минчане сообщают о поваленных деревьях во дворах, крупных градинах и подтоплениях в переходе на станции метро Немига.
(Обновляется)
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В Минске - сильная гроза с градом. О том, что следует быть осторожными, предупреждает МЧС Беларуси. А горожане присылают видео и фотографии непогоды. А как выглядит...
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