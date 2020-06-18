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В Минске - сильная гроза с градом

18.06.2020 19:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске — сильная гроза с градом. О том, что следует быть осторожными, предупреждает МЧС Беларуси. А горожане присылают видео и фотографии непогоды. А как выглядит сейчас ваш район?

Минчане сообщают о поваленных деревьях во дворах, крупных градинах и подтоплениях в переходе на станции метро Немига.

Открыть/скачать видео (3.84 МБ)

Фото: ms_bugai Instagram

Фото: po_lin_a Instagram

(Обновляется)

 

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске - сильная гроза с градом. О том, что следует быть осторожными, предупреждает МЧС Беларуси. А горожане присылают видео и фотографии непогоды. А как выглядит...
 
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