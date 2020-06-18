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8 медиков удостоены наград за "За трудовые заслуги"

18.06.2020 22:08 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Александр Лукашенко сегодня подписал указ, в соответствии с которым 8 медиков удостоены наград за "За трудовые заслуги". В их числе - главврач клинического родильного дома Минской области Петр Мосько, завотделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Брестской областной клинической больницы Владимир Саливончик, ректор Витебского государственного медицинского университета Анатолий Щастный. Кроме того, 18 медиков удостоены Благодарности Президента.
 
 
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Александр Лукашенко сегодня подписал указ, в соответствии с которым 8 медиков удостоены наград за "За трудовые заслуги". В их числе - главврач клинического...
 
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