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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Наталья Кочанова: Беларусь по праву гордится своими медиками Такое мнение сегодня высказала спикер Верхней палаты парламента Наталья Кочанова во время посещения Республиканского научно-практического центра детской...

Такое мнение сегодня высказала спикер Верхней палаты парламента Наталья Кочанова во время посещения Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии. Председатель Верхней палаты парламента отметила, сегодня РНПЦ - уникальная структура здравоохранения. Объемы оказания специализированной медицинской помощи постоянно увеличиваются. Растет число оперативных вмешательств, большинство из которых относится к разряду высокотехнологичных. Также Наталья Кочанова вручила центру сертификат на покупку системных блоков, а лучшим сотрудникам - благодарности.За последние 10 лет в лечении онкологических и гематологических заболеваний в НПЦ достигнуты значительные успехи. Выживаемость детей сегодня составляет порядка 80 %, что соответствует ведущим европейским клиникам. Причем, в лечении ряда патологий достигнут показатель в 90%, а некоторые виды рака полностью излечимы.