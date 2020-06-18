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Наталья Кочанова: Беларусь по праву гордится своими медиками

18.06.2020 22:22 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Такое мнение сегодня высказала спикер Верхней палаты парламента Наталья Кочанова во время посещения Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии. Председатель Верхней палаты парламента отметила, сегодня РНПЦ - уникальная структура здравоохранения. Объемы оказания специализированной медицинской помощи постоянно увеличиваются. Растет число оперативных вмешательств, большинство из которых относится к разряду высокотехнологичных. Также Наталья Кочанова вручила центру сертификат на покупку системных блоков, а лучшим сотрудникам - благодарности.

За последние 10 лет в лечении онкологических и гематологических заболеваний в НПЦ достигнуты значительные успехи. Выживаемость детей сегодня составляет порядка 80 %, что соответствует ведущим европейским клиникам. Причем, в лечении ряда патологий достигнут показатель в 90%, а некоторые виды рака полностью излечимы.

 
 
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Такое мнение сегодня высказала спикер Верхней палаты парламента Наталья Кочанова во время посещения Республиканского научно-практического центра детской...
 
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