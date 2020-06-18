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Ураган, ливень и град - страну накрыла непогода

18.06.2020 22:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Больше всего буйство стихии ощутил Минск. Билборды падали на дорогу, деревья вырвало с корнем, а машины уходили под воду. И это в прямом смысле слова. 30 минут хватило, чтобы центр столицы затопило, при этом окраины города стихия не захватила. По информации МЧС, были подтоплены дорога у стадиона «Трактор», возле Оперного театра, на Орловской в районе Долгиновского тракта, наблюдались перебои с движением трамваев по улице Первомайской. Сообщений о пострадавших нет. 

А это последствия грозы в Рогачеве. Сильный ветер валил огромные деревья, сносил крыши с домов, а ливень с градом затопил улицы. По предварительным расчетам, только в Минске выпала четверть месячной нормы осадков. Там, где есть угроза безопасности людей, нарушено транспортное сообщение - работают подразделения МЧС.

 
Теги: Минск
 
 
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Больше всего буйство стихии ощутил Минск. Билборды падали на дорогу, деревья вырвало с корнем, а машины уходили под воду. И это в прямом смысле слова. 30 минут...
 
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