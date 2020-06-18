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КГК обнародовал новые факты противоправной деятельности Белгазпромбанка

19.06.2020 06:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Экс-руководитель финансового учреждения задержан и не без оснований подозревается сразу по нескольким экономическим статьям Уголовного кодекса. Ситуацию вокруг задержания Виктора Бабарико сегодня прокомментировал председатель Комитета государственного контроля. Как отметил Иван Тертель, у следствия есть неопровержимые подтверждения вины бывшего руководителя банка в легализации денег, полученных криминальным путем.  

"Ничто так ловко не скрывает мошенничество, как ореол политического мученика".

Юлиус Фучик, чехословацкий журналист, публицист и критик (1903-1943) 

Юлиуса Фучика нацисты казнят в сентябре 1943-го. Но главное он успеет сказать: за многими "политическими" делами стоят банальные жадность, воровство и откровенный криминал. Антифашист Фучик призывал к бдительности. 80 лет прошло, но актуальность не стерлась. 


Трест, который лопнул еще в 2016-м


В этом громком деле органы финансовых расследований проявили бдительность еще 4 года назад - в 2016-м. Тогда в поле зрения контролеров попал Белгазпромбанк и его "смежники". Финансовый клубок использовали для личного обогащения, воровства и вывода денег в офшоры. 

Как это работало? Вокруг банка членами правления, их родственниками и друзьями создавались фирмы. На них переключали самые доходные активы, а чтобы показатели банка не падали, на их место заводились активы слабые, языком экономистов - мусорные. Если бы "трест лопнул", ОПГ осталась бы с деньгами и недвижимостью на оффшорах, а вот вкладчики могли потерять свыше 3 млрд. рублей.

Защищать вкладчиков и пресекать банковское мошенничество - не прихоть, а обязанность Национального банка и ДФР. Исполняя эту обязанность, и были направлены запросы коллегам в Латвии, Великобритании и на Кипре. 

Ответы пришли в декабре 2019-го. Вот эти документы. Компетентные органы Кипра дали подробную информацию о схемах, суммах и конечных выгодополучателях. Именно после этого организатор схемы и его подельники засобирались в политику. Т. е. сначала "трест" лопнул, и только потом фигуранты схемы стали искать спасения через выборы.

Финансовый контроль - вне политики. Его дело брать жуликов с поличным. Именно это подчеркнул сегодня глава госконтроля.


Трест, который лопнул, - вершина финансовой пирамиды


Уже очевидно, оффшорные счета, дорогая недвижимость, золото, картины и груда наличной валюты - только вершина пирамиды. Их обнаружили быстро, но еще быстрее подозреваемые начали сотрудничать со следствием, рассказывая о все новых и новых эпизодах схемы. Тут и отмывание незаконно нажитого, и взятки, и торговля "плохими" кредитами. 

КГК обнародовал новые факты противоправной деятельности Белгазпромбанка


ДФР сегодня кратко, но доходчиво описал далеко не полные масштабы дела. Мы насчитали пять "тяжелых" статей и уже 20 подследственных. 

Оставивший главное кресло в банке Виктор Бабарико любит повторять в прессе и публично: "К оффшорным делам и махинациям я не причастен. Это все мои бывшие и действующие заместители, менеджеры и клерки пусть разбираются". 

Заместители ворочают миллионами, а патрон не знает? Легенду полностью развенчали сами фигуранты дела. В рамках следствия они заявляют, что именно Виктор Бабарико в 100 % случаев был организатором преступных схем и крупнейшим ее бенефициаром. Т.е. именно он, по крайней мере в Беларуси, откусывал от незаконного финансового пирога больше всех.

ДФР опубликовало и видео этих признаний. Вот эпизод - разбирают одну из фирм-прокладок. Доли банкиров - у Бабарико сначала четверть всех доходов, но потом и этого мало - жадность подвела (видео).

Именно эти деньги были найдены в ходе первых же следственных действий. Тогда экс-банкир заявил, что все они - его личные сбережения. Хотел благородство показать, мол, своих выгораживает. А теперь, кажется, может жадность? Верил, что не тронут? Все хотел присвоить? 

Вот и второй фигурант говорит: "Меня из латвийской схемы выдавили. Все ушло в семью бывшего шефа" (видео). 


Трест, который лопнул - кто такая Светлана Купреева?


О "семье" и других людях в схеме чуть подробнее. 11 июня у себя дома была задержана некая госпожа Купреева. Через СМИ тут же понесли - никакого отношения к банку и фирмам-прокладкам женщина не имеет. Она всего лишь скромная подруга семьи Виктора Бабарико. Живет с мамой в хрущевке. 

Но тогда, как вы объясните эти документы, подтверждающие что и сам Бабарико, и госпожа Купреева - крупные собственники оффшорных финансовых компаний. Это следует из документов, обнаруженных в банке, и тех, что прислали финансовые разведчики иностранных государств. 

Может ли госпожа Купреева быть "зиц-председателем" и не ведать про свои в кавычках миллионы на островах?  Может. Но именно это она должна объяснить обществу и следствию. 


КГК обнародовал новые факты противоправной деятельности Белгазпромбанка


Трест, который лопнул - международный уровень следствия 


Схему "банковской прачечной" без фактов из стран, куда деньги выводятся,  доказать крайне сложно. Именно поэтому оффшоры - головная боль для налоговых во всем мире. Даже США и Германия тратят годы и миллионы, чтобы вернуть из "теневых копилок" украденные миллиарды. Тем ценнее солидарность коллег-контролеров в этом деле. Особая признательность правоохранителям Латвии, у них сейчас свой оффшорный скандал с банком ABLV, и оба дела связаны суммой примерно в полмиллиарда долларов! 

Латвийские СМИ уже сообщили - счета в их банке открывал в том числе топ-менеджмент Белгазпромбанка. Например, некто Дмитрий Шевчук, доверенное лицо Бабарико и замглавы юридического управления банка в Минске. Именно он, по информации коллег, регистрировал компании-прокладки и доставлял "отмытую" наличную валюту. 

Впрочем, кроме Латвии сегодня по расследованию банковского синдиката уже работают правоохранители 18 государств мира. Запросы ушли и в самую мощную финслужбу США. Штаты - мировой лидер в борьбе с отмыванием денег. Видят все транзакции и движение средств в долларах по всему миру. Т.е. могут отследить любой коррупционный и оффшорный доллар (электронный или наличный) на планете. Железный американский принцип  "Нельзя избежать только двух вещей - смерти и уплаты налогов"  в этот раз сработал на пользу общего дела. 

Чтобы у внешних партнеров не было и тени сомнения, что следствие идет строго по закону и абсолютно открыто, в МИД сегодня пригласили иностранных дипломатов. Включая временного поверенного в делах США в Беларуси и послов стран Евросоюза. Цель - получить как можно больше информации по делу от иностранных коллег и заручиться дополнительной поддержкой в раскрытии всех оффшорных схем. В чьей бы юрисдикции ни скрывались деньги и недвижимость, полученные незаконно. 

Именно поэтому документы дипломатам представил и дал пояснения лично глава Госконтроля. Эту же открытость Минск обязуется выдерживать и впредь. В том числе в работе с Интерполом. Мало ли, что или кто еще всплывет в ходе следствия. 


Трест, который лопнул - только начало?


Огромный массив данных по незаконным схемам виден уже сегодня. Но, чем больше становится известно о работе "треста, который лопнул", тем очевиднее - это лишь вершина айсберга. То, как стремительно заметаются следы, как пытаются вывезти картины стоимостью в 20 миллионов долларов минимуму, дает основание думать, что впереди самое интересное. Крупные фигуры? Крупные суммы? Насколько высоко сидят кукловоды наших горе-бухгалтеров? И сидят ли они в нашей стране или это иностранная интервенция?

Следствие покажет. И мы тоже покажем и расскажем, чтобы мошенники не скрыли под политической маской свои непомерные аппетиты - в офшорных схемах и свои преступления.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Экс-руководитель финансового учреждения задержан и не без оснований подозревается сразу по нескольким экономическим статьям Уголовного кодекса. Ситуацию вокруг...
 
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