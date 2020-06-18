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Ежедневно только в Минске на номер 101 поступает до 1500 звонков
18.06.2020 22:36 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОт полутора тысяч звонков в сутки до сотен сообщений за час. Они - уши и глаза любого города. Колоссальная нагрузка для сотрудника МЧС - условие профессии, однако хрупкие девушки, помимо физических данных, должны обладать тонким психологическим чутьем. Диспетчеры самого востребованного колл-центра Беларуси - службы спасения - в подробностях рассказали о своей работе. Чем живет страна и что чаще всего происходит в столице? Самые горячие новости они узнают первыми. Порой от профессионализма этих людей зависит жизнь по ту сторону происшествия. Непридуманные истории, экстремальные ситуации и реальные переговоры на грани жизни и смерти из сердца МЧС прямо сейчас в нашей программе.
О том, что на улице Кольцова в Минске произошел взрыв газа, спасатели узнали практически сразу - на линию 101 позвонили больше 20 человек. Они - глаза и уши всей страны, связь между проблемой человека и ее решением. Ежедневно на пульт службы 101 только в Минске поступает до 1,5 тысячи звонков. С приходом жары людей больше будут тревожить пчелы и осы, ОСВОД будет чаще выезжать на спасение утопающего. При сильном ветре, ливне и граде падают деревья, случаются подтопления, дома остаются без света. Нередко спасателям приходится ликвидировать последствия непогоды. Но чаще всего – незначительные возгорания по вечерам после работы.
Стиклево - Опчак - Заямочное - между этими населенными пунктами расположен лес. Здесь уже несколько часов где-то ходят дети. Ребята позвонили в службу 101 и рассказали о неудачной прогулке. Задача оператора - вывести подростков из леса. На протяжении 40 минут Ирина Арсенюк вела подростков по лесу, пока, наконец, не появился интернет. Диспетчер центра оперативного управления увидела местоположение парней и вывела их к ближайшему дому – областному медцентру Загорье. Ребята по лесу прошли больше 10 км.
А вот по вечерам чаще звонят те, кто попал в передрягу с алкоголем. Девушку Ольгу в незнакомой компании заперли в частном доме и избили. Чтобы узнать адрес, диспетчер применяет смекалку. О взрыве газа на улице Кольцова напоминают лишь закопченные стены дома и разбитые окна. Из-за вспышки в жилой комнате квартира выгорела полностью. Пострадавшие по-прежнему в тяжелом состоянии находятся в больнице. Это ЧП для диспетчера оперативного управления уже позади. Дальше за дело берутся другие подразделения. Результаты экспертизы будут известны в течение месяца.
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От полутора тысяч звонков в сутки до сотен сообщений за час. Они - уши и глаза любого города. Колоссальная нагрузка для сотрудника МЧС - условие профессии, однако...
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