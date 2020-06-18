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"Взгляд на Беларусь" сегодня после "Панорамы"

19.06.2020 06:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ему удалось познакомиться с белорусской глубинкой и понять белорусскую душу. Йозеф Мигаш вот уже более четырех лет живет и работает в Минске, где возглавляет Посольство Словацкой Республики в Беларуси. Несколько дней назад указом Президента дипломат награжден орденом Франциска Скорины. В новом выпуске проекта "Взгляд на Беларусь" наш гость расскажет о жизни в Беларуси, об образовании и спорте, дипломатической службе, об увлечениях, мечтах и планах, например, о том, как после завершения дипломатической карьеры он планирует заниматься фермерством. "Взгляд на Беларусь" смотрите сегодня после "Панорамы".


 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Ему удалось познакомиться с белорусской глубинкой и понять белорусскую душу. Йозеф Мигаш вот уже более четырех лет живет и работает в Минске, где возглавляет...
 
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