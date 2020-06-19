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Четверть века Виталий Кабуш обеспечивает бесперебойную работу электрооборудования

19.06.2020 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Четверть века Виталий Кабуш обеспечивает бесперебойную работу электрооборудования

Представить жизнь без электроприборов невозможно. И дело не только в комфорте, сегодня от электричества зависит вся жизнедеятельность государства: от промышленности до мелкого магазинчика. Бесперебойную работу многочисленного электрооборудования обеспечивают высококвалифицированные специалисты. Среди них электромонтер по эксплуатации распределительных сетей Дубровенского РЭС Виталий Кабуш.

В этой сфере он работает больше двадцати пяти лет. Неудивительно, что за столь долгое время Виталий Васильевич стал настоящим мастером своего дела. Правда, в общении он немногословен, но о своей работе рассказывает с любовью. В правильности сделанного выбора Виталий Кабуш ни разу не усомнился. И это говорит о его твердом характере и целеустремленности, потому что профессия электромонтера относится к категории с повышенной опасностью.

—Наша работа требует специальных знаний, навыков и нередко сноровки. Мы выполняем монтаж, ремонт и техническое обслуживание оборудования сетей, линий электропередач, а также выполняем профилактические работы, — рассказал Виталий Кабуш.

Кроме того, Виталий Васильевич является бригадиром, и вместе со своими коллегами выполняет аварийно-восстановительные работы в соответствии с заявками, поступающими в Дубровенский РЭС.

—Коллектив у нас дружный, мы как одна семья, — говорит он.

Коллеги также относятся к Виталию Кабушу с уважением, ценят его и прислушиваются к советам.

—Виталий Васильевич опытный сотрудник, поэтому наши молодые специалисты часто обращаются к нему за помощью, — прокомментировал главный инженер Дубровенского РЭС Валентин Забелло. — И к своим обязанностям он подходит ответственно, соблюдает технику безопасности, следит за техническими новинками. Такие сотрудники, как он, всегда являются опорой организации.

Добросовестный труд и профессионализм Виталия Кабуша оценен по достоинству. В этом году его портрет был занесен на районную Доску почета. В разговоре Виталий Васильевич признался, что подобная оценка его работы, конечно, приятна. А еще он убежден, что в Дубровенском РЭС есть много других достойных сотрудников.

Яна ГУРСКАЯ

 
 
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Представить жизнь без электроприборов невозможно. И дело не только в комфорте, сегодня от электричества зависит вся жизнедеятельность государства: от...
 
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