ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Новые туристические маршруты разработали в Мядельском районе

19.06.2020 09:04 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Познакомиться с Нарочанским краем можно прямо с воды - сплавы на байдарках организовывают как для семей, так и для корпоративных клиентов. Появились веломаршруты, которые проходят и через исторические места. Двухколесный транспорт напрокат предложат в городском гостиничном комплексе. Еще одно популярное направление - гастрономический туризм. Белорусский озерный деликатес - угря - шеф-повара готовят в различных видах. Царь-рыбе на набережной посвящен арт-объект.

 
Теги: знакомства
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Познакомиться с Нарочанским краем можно прямо с воды - сплавы на байдарках организовывают как для семей, так и для корпоративных клиентов. Появились веломаршруты,...
 
Новости дня
Новости общества
 
Четверть века Виталий Кабуш обеспечивает бесперебойную работу электрооборудования
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
19.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика