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Новые туристические маршруты разработали в Мядельском районе
19.06.2020 09:04 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПознакомиться с Нарочанским краем можно прямо с воды - сплавы на байдарках организовывают как для семей, так и для корпоративных клиентов. Появились веломаршруты, которые проходят и через исторические места. Двухколесный транспорт напрокат предложат в городском гостиничном комплексе. Еще одно популярное направление - гастрономический туризм. Белорусский озерный деликатес - угря - шеф-повара готовят в различных видах. Царь-рыбе на набережной посвящен арт-объект.
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Познакомиться с Нарочанским краем можно прямо с воды - сплавы на байдарках организовывают как для семей, так и для корпоративных клиентов. Появились веломаршруты,...
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