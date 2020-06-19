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Жара в Беларуси сохранится в выходные

19.06.2020 08:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Дождливо и жарко будет в выходные в Беларуси. Максимальная температура днем может достигать 32 градусов. А в начале следующей недели придет ставшая долгожданной прохлада. Днем до 25. Осадки прекратятся.

 
 
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Дождливо и жарко будет в выходные в Беларуси. Максимальная температура днем может достигать 32 градусов. А в начале следующей недели придет ставшая долгожданной...
 
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