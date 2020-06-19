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Жара в Беларуси сохранится в выходные
19.06.2020 08:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДождливо и жарко будет в выходные в Беларуси. Максимальная температура днем может достигать 32 градусов. А в начале следующей недели придет ставшая долгожданной прохлада. Днем до 25. Осадки прекратятся.
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Дождливо и жарко будет в выходные в Беларуси. Максимальная температура днем может достигать 32 градусов. А в начале следующей недели придет ставшая долгожданной...
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